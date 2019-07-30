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На Луначарского в Екатеринбурге снесли парфюмерный киоск

10:42, 30 Июль 2019
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Фото: pixabay
Хозяйка ларька заняла пространство самовольно.

Парфюмерный киоск снесли на улице Луначарского в Екатеринбурге. Хозяйке ларька вынесли предписание освободить помещение, поскольку она заняла его самовольно. Но, как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, женщина не торопилась покидать насиженное место.

Тогда министерство по управлению госимуществом Свердловской области решило самостоятельно убрать киоск. Сначала из ларька вывезли духи, а уже потом снесли его. Затраты на снос помещения придется возмещать предпринимательнице.

Напомним, сейчас киоскеры воюют с мэрией Екатеринбурга. Они отстаивают свое право на торговлю в ларьках. На прошлой неделе региональное правительство области внесло изменения в постановление «О порядке размещения нестационарных торговых объектов», и предпринимателям разрешили остаться на местах еще на три года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , духи, парфюмерия, киоски, УФССП по Свердловской области
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