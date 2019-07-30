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Ледовой арене УГМК передали четыре объекта культурного наследия

14:52, 30 Июль 2019
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Фото: проектная документация
В зданиях разместят спортивные клубы и федерации.

Законодательное собрание Свердловской области передало четыре объекта культурного наследия АО «Ледовая арена» на улице Декабристом 36, 38, 50 и 42. Министр по управлению госимуществом Сергей Зырянов сказал, что тем самым областной бюджет не будет софинансировать строительство арены. По его словам, здания находились в ненадлежащем состоянии и, чтобы их восстановить, нужно потратить серьезные деньги.

«Это социальный проект. Мы за средства инвестора приводим объекты в надлежащее состояние», — уточнил Зырянов. Как отметил чиновник, «Ледовая арена» использует здания под спортивные клубы и федерации.

Ледовую арену обещают возвести к 2022 году. На нее уйдет 140 миллионов евро. Общая вместимость спортивной площадки составит 12 тысяч человек, а концертной — 15 тысяч. В мае 2019 года строители провели пробные испытания и геологические работы. Недавно екатеринбуржец Сергей Ермак возмутился, что строительство арены ведется ночью и рано утром.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , заксобрание
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