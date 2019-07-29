В Екатеринбурге трамваи изменили маршрут на время ремонта на Куйбышева
08:33, 29 Июль 2019
С 29 июля по 7 августа на участке от цирка до Дома художника будут обновлять пути.
Трамваи № 4, 9, 10, 14, 21, 25 изменили маршрут на время ремонта на Куйбышева в Екатеринбурге. С 29 июля по 7 августа на участке улицы от цирка до Дома художника будут обновлять пути. Поэтому электрическому транспорту придется объезжать этот отрезок. Кроме того, трамваи № 32 и № 33 вообще перестанут ходить, сообщили ЕТВ в ТТУ.
От остановки «Дворец спорта», откуда ходят № 32 и № 33, будут ездить трамваи № 4 и № 14, причем по одинаковому маршруту: по Радищева, 8 Марта до «Керамической».
Публикуем изменения маршрутной сети на время ремонта, чтобы вы не прогадали с транспортом:
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Фото: ТТУ
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