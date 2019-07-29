В Екатеринбурге продают шикарную квартиру за 139 миллионов
09:36, 29 Июль 2019
С балкона открывается вид на набережную реки Исеть и Екатеринбург-Сити.
Квартиру за 139 миллионов выставили на продажу в Екатеринбурге. Шикарная трешка располагается на 18 этаже по адресу Красный переулок, 5. В объявлении на n1.ru сказано, что в квартире современный ремонт, а мебель изготавливалась под заказ. Вся техника, которая уже есть в жилье, также переходит к покупателю.
С балкона открывается панорамный вид на знаковые объекты уральской столицы — набережную реки Исеть, Храм-на-крови и Екатеринбург-Сити. Сообщается, что в квартире ранее никто не жил, а коммунальные платежи будут небольшие. Дом на Красном переулке построили в 2008 году.
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