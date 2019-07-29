В Екатеринбурге продают шикарную квартиру за 139 миллионов

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С балкона открывается панорамный вид на знаковые объекты уральской столицы — набережную реки Исеть , Храм-на-крови и Екатеринбург-Сити. Сообщается , что в квартире ранее никто не жил , а коммунальные платежи будут небольшие. Дом на Красном переулке построили в 2008 году.

Квартиру за 139 миллионов выставили на продажу в Екатеринбурге. Шикарная трешка располагается на 18 этаже по адресу Красный переулок5. В объявлении на n1.ru сказаночто в квартире современный ремонта мебель изготавливалась под заказ. Вся техникакоторая уже есть в жильетакже переходит к покупателю.