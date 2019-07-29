«Сужают на треть»: общественник обеспокоился дорожками в Зеленой роще

архитектор, урбанист, блогер

Ну , положим , на людей , как обычно плевать , но как эти дорожки в будущем будет убирать коммунальная техника? Если одним колесом трактор будет ехать по газону или по самому краю дорожки , такое благоустройство быстро придет в негодность».