«Сужают на треть»: общественник обеспокоился дорожками в Зеленой роще
11:57, 29 Июль 2019
Владимир Злоказов предложил рабочим свою помощь: готов выйти в поле и размечать дорожки «нормально».
Общественник Владимир Злоказов рассказал о «странных новых дорожках» в Зеленой роще. По его словам, где-то рабочие расширяют тропинки, а где-то — «сужают на треть». На фото, которые опубликовал Злоказов в Facebook, видно колышки, которые действительно стоят так, будто дороги собираются сужать.
Владимир Злоказов
архитектор, урбанист, блогер
Ну, положим, на людей, как обычно плевать, но как эти дорожки в будущем будет убирать коммунальная техника? Если одним колесом трактор будет ехать по газону или по самому краю дорожки, такое благоустройство быстро придет в негодность».
Общественник призвал вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству Алексея Бубнова встретиться, чтобы обсудить проект реконструкции Зеленой рощи. Владимир Злоказов заявил, что «готов лично выходить к строителям и помогать им размечать дорожки нормально».
Злоказов является самым заметным критиком благоустройства Зеленой рощи. Он собрал предложения по изменению проекта реконструкции и призвал екатеринбуржцев посмотреть презентацию с правками и написать электронное обращение в администрацию с текстом: «Прошу внести изменения в проект благоустройства парка Зеленая Роща, изложенные в документе по ссылке…». Измененную концепцию смотрите здесь. Электронная приемная на сайте мэрии по ссылке.
Ранее Владимир Злоказов кратко говорил, что ему не нравится в проекте благоустройства Зеленой рощи. В частности, урбаниста не устроили вырубка деревьев, площадки, идеально прямые дорожки и отсутствие системы водоотведения.
ЕТВ также делал материал про благоустройство Зеленой рощи и отвечал на вопрос, почему новая концепция может ее убить. Смотрите текст по ссылке.
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