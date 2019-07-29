Готовимся к осени: в конце июля в Екатеринбурге похолодает

После летнего тепла в Екатеринбург придет похолодание. Кажется, к нам медленно подкрадывается осень. Город встретит август дождем и западным ветром. И это значит, что пора одеваться потеплее, а не ждать, пока в уральской столице распогодится. На этой неделе такого точно не будет.

В понедельник, 29 июля, синоптики обещают облачность с прояснениями и небольшой дождь. Днем термометр покажет +21 градус Цельсия. В ночь на вторник похолодает до +10, а днем температура поднимется лишь на шесть градусов. Кроме того, будет пасмурно, дождливо и тоскливо. Зато ветер окажется несильный — четыре метра в секунду. В среду, 31 июля, днем станет на пару градусов теплее, чем накануне. Зато утром может быть лишь +8. Поэтому не забывайте про куртки и тренчи. Ненадолго выглянет солнце, но, увы, без дождя не обойдется. Ветер станет слабее на один метр в секунду, но затем усилится до пяти метров в четверг, 1 августа.