Экоактивисты требуют от Высокинского остановить работы в Зеленой роще

Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» потребовало от мэра Александра Высокинского приостановить реконструкцию Зеленой рощи. Активисты отметили, что эта территория обладает статусом особо природной территории местного значения, а планировочные решения разработали без учета этого.

«Парки и скверы» попросили власти учесть предложения по улучшению проекта, который разработал общественник Владимир Злоказов, объяснить вырубку каждого дерева и не допустить, чтобы рабочие нанесли вред захоронениям, размещенным на территории Зеленой рощи. Активисты планируют собирать подписи под обращением к мэру Екатеринбурга 29 июля с 19:00 до 20:00 в кафе «Мамас Биг Хаус».