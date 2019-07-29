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Экоактивисты требуют от Высокинского остановить работы в Зеленой роще

15:33, 29 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
«Парки и скверы Екатеринбурга» попросили власти учесть предложения, которые подготовил общественник Владимир Злоказов.

Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» потребовало от мэра Александра Высокинского приостановить реконструкцию Зеленой рощи. Активисты отметили, что эта территория обладает статусом особо природной территории местного значения, а планировочные решения разработали без учета этого.

«Парки и скверы» попросили власти учесть предложения по улучшению проекта, который разработал общественник Владимир Злоказов, объяснить вырубку каждого дерева и не допустить, чтобы рабочие нанесли вред захоронениям, размещенным на территории Зеленой рощи. Активисты планируют собирать подписи под обращением к мэру Екатеринбурга 29 июля с 19:00 до 20:00 в кафе «Мамас Биг Хаус».

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Ранее общественник Владимир Злоказов собрал предложения по изменению проекта реконструкции и призвал екатеринбуржцев посмотреть презентацию с правками и написать электронное обращение в администрацию с текстом: «Прошу внести изменения в проект благоустройства парка Зеленая Роща, изложенные в документе по ссылке…». Измененную концепцию смотрите здесь. Электронная приемная на сайте мэрии по ссылке. А сегодня Злоказов раскритиковал новые дорожки в парке.

ЕТВ делал материал про благоустройство Зеленой рощи и отвечал на вопрос, почему новая концепция может ее убить. Смотрите текст по ссылке.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Зеленая Роща, парки и скверы екатеринбурга, парки, скверы
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