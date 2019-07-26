Застройщики рассказали Высокинскому, как решить проблему дефицита школ

Сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в рамках планового объезда Кировского района встретился с представителями девелоперской компании «Первостроитель» и обсудил перемены, которые ждут Втузгородок на пути от хорошего лучшему. Разговор велся вокруг самых, пожалуй, болезненных точек роста мегаполиса: зеленых зон, поликлинник и школ. Так вот, во Втузгородке и тех, и других, и третьих скоро станет больше.

Первым проектом, который представили Александру Высокинскому, стал план преобразования центральной аллеи на улице Мира. Через год она обретет градостроительную доминанту. На пересечении с улицей Библиотечной (там, где сейчас аллея обрывается автопарковкой) уже к следующему году разобьют площадь, на которой установят мемориал памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны сотрудникам фабрики «Уралобувь» [история девелоперской компании «Первостроитель» тесно связана с фабрикой, а точнее со строительным объединением, которое было создано при «Уралобуви» в 1930-х годах — прим. ЕТВ].

