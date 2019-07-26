Застройщики рассказали Высокинскому, как решить проблему дефицита школ
Сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в рамках планового объезда Кировского района встретился с представителями девелоперской компании «Первостроитель» и обсудил перемены, которые ждут Втузгородок на пути от хорошего лучшему. Разговор велся вокруг самых, пожалуй, болезненных точек роста мегаполиса: зеленых зон, поликлинник и школ. Так вот, во Втузгородке и тех, и других, и третьих скоро станет больше.
Первым проектом, который представили Александру Высокинскому, стал план преобразования центральной аллеи на улице Мира. Через год она обретет градостроительную доминанту. На пересечении с улицей Библиотечной (там, где сейчас аллея обрывается автопарковкой) уже к следующему году разобьют площадь, на которой установят мемориал памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны сотрудникам фабрики «Уралобувь» [история девелоперской компании «Первостроитель» тесно связана с фабрикой, а точнее со строительным объединением, которое было создано при «Уралобуви» в 1930-х годах — прим. ЕТВ].
«Сам мемориал физически уже есть, но он находится на территории „Первостроителя“, а мы хотим создать для него общественное пространство. Разработаны несколько эскизных вариантов того, как все это в финале будет выглядеть на улице Мира», — пояснил руководитель отдела развития девелоперской компании «Первостроитель» Андрей Пономарев.
Глава Екатеринбурга идею новой городской площади с мемориалом одобрил, но попросил учесть несколько замечаний:
«Во-первых, нужно подумать, как огородить площадь от проезжей части, чтобы ее не превратили в парковку. Решить, как именно будет расположен мемориал, к чему будет направлен „лицом“. Во-вторых, нужно будет проследить, чтобы на месте установки мемориала под землей не пролегали никакие коммуникации», — прокомментировал Александр Высокинский.
Фото: ЕТВ
Следующим в повестке стал насущный для всех развивающихся районов вопрос, где учить детей и лечить их, если они заболели. Директор девелоперской компании «Первойстроитель» Виктор Иванисенко рассказал о проекте жилого комплекса на Комсомольской, 67, который подразумевает строительство не только жилых домов, но и детской поликлиники. Благодаря этому можно будет переселить ныне действующую поликлинику с улицы Педагогической в новый корпус. А освободившиеся помещения реконструировать и передать школе № 134, что позволит увеличить число мест для учащихся с 600 до 1500.
«И это будет школа имени «Уралобуви“», — пошутил Александр Высокинский.
«Это будет школа для жителей района, задел на будущее», — ответил Виктор Иванисенко.
Фото: ЕТВ
Кроме строительства детской больницы у «Первостроителя» есть планы и на создание поликлиники для взрослых. Более того, уже есть готовые, сертифицированные под медицинское назначение помещения на первом этаже построенного дома «Коперник». «По сути, от вас, то есть муниципалитета, нам нужна лишь помощь в поисках оператора этой недвижимости», — рассказал директор девелоперской компании «Первойстроитель» Виктор Иванисенко.
«Идея стоит того, чтобы взять ее в разработку, — оценил глава города, а потом дал поручение подчиненным. — Внесите это в протокол для дальнейшего рассмотрения».
За время краткого визита Александра Высокинского в микрорайон «Университетский» представителям «Первостроителя» удалось обсудить лишь насущные проекты, которые они намерены осуществить в самой ближайшей перспективе. А в планах у девелопера тотальное преображение южной части Втузгородка в образцовый район, где хочется (и можно) жить, учиться, работать и заводить детей. Для этого необходимо соединить район дополнительными пешеходными переходами с ЖБИ и улицей Восточной, реконструировать транспортную развязку у «Калины», пустить троллейбус и, возможно, трамвай, а на месте промзон, примыкающих к железной дороге, высадить аллеи.