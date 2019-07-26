В Екатеринбурге горят «Чапаевские бани»

Оздоровительный комплекс «Чапаевские бани» на улице МОПРа, 1 загорелся в Екатеринбурге. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 14:39 по времени Екатеринбурга. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горит одна из бань, но огонь может распространиться на соседние постройки.

На «Чапаевские бани» отправили пять машин МЧС, пожарные уже работают там. Информации о пострадавших нет. На место едут дополнительные силы и средства.