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В Екатеринбурге горят «Чапаевские бани»

15:18, 26 Июль 2019
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Фото: pixabay
Пожарные уже работают на месте.

Оздоровительный комплекс «Чапаевские бани» на улице МОПРа, 1 загорелся в Екатеринбурге. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 14:39 по времени Екатеринбурга. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горит одна из бань, но огонь может распространиться на соседние постройки.

На «Чапаевские бани» отправили пять машин МЧС, пожарные уже работают там. Информации о пострадавших нет. На место едут дополнительные силы и средства.

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Как ошибки архитекторов и градостроителей провоцируют екатеринбуржцев на преступления.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, МЧС, пожары, Чапаевские бани, Свердловская область , Екатеринбург
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