Топ-5 новостей недели. От выхода в «Гринвич» до нападения на Беззуба

Екатеринбург дожил до конца очередной напряженной недели, которая была полна чудес и потрясений. Много хорошего и плохого мы узнали за последние дни, но все равно не отчаялись. Пока в уральской столице назревает религиозный бунт и появляются новые невидимые дороги для пешеходов, ЕТВ, как всегда, собирает для вас лучшие новости.

Наш дизайнер Николай Пекарский зашифровал события прошедшей недели в традиционном коллаже. Попробуйте отгадать! А если не получится, читайте подсказку ниже.