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Топ-5 новостей недели. От выхода в «Гринвич» до нападения на Беззуба

19:00, 26 Июль 2019
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Самые шокирующие и смешные события прошедшей недели – в подборке ЕТВ.

Екатеринбург дожил до конца очередной напряженной недели, которая была полна чудес и потрясений. Много хорошего и плохого мы узнали за последние дни, но все равно не отчаялись. Пока в уральской столице назревает религиозный бунт и появляются новые невидимые дороги для пешеходов, ЕТВ, как всегда, собирает для вас лучшие новости.

Наш дизайнер Николай Пекарский зашифровал события прошедшей недели в традиционном коллаже. Попробуйте отгадать! А если не получится, читайте подсказку ниже.

Город грехов
Как ошибки архитекторов и градостроителей провоцируют екатеринбуржцев на преступления.
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Беззуб VS Колесников

Криминал в Екатеринбурге живет и процветает. Сначала весной этого года неизвестные напали на главу «Лиги ЖКХ» Илью Сотонина, теперь же пострадал общественник и координатор проекта «РосЯма-Екатеринбург» Алексей Беззуб. Екатеринбуржец шел себе непринужденно по улице Готвальда, как вдруг на него набросились двое мужчин. Длинноногий общественник понесся от них что есть духу, но не успел.

Куда интереснее начала развиваться история после нападения. Алексей Беззуб вспомнил, что недавно повздорил с депутатом гордумы Екатеринбурга Александром Колесниковым. Оппоненты кричали друг на друга во время очередного заседания рабочей группы по строительству храма. И тут-то у общественника закрался вопрос: а не Колесников ли это? Беззуб решил, что угрозы от владельца управляющих компаний были вполне обоснованы, и написал на него заявление.

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Борьба за мечеть

Мусульмане Екатеринбурга продолжают отстаивать свои интересы по строительству соборной мечети. Но это больше напоминает игру в глухие телефончики. Верующие говорят мэрии и правительству: «Нам нужна мечеть в центре города!» А управленцы отвечают: «Где? На Сортировке? Или, может, на Серовском тракте?»

В ситуацию вмешался депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он предложил отдать мусульманам одну из трех площадок, предложенных под храм святой Екатерины. Одну выберут для православных, вторую — для мусульман. И в запасе даже останется еще одна. Верующие одобрили такой вариант и собрались вместе для того, чтобы помолиться и отведать ради мечети вкусный плов. Но одобрят ли власти новую идею? Могут, но это неточно.

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Коварный борщевик

Свердловский Росреестр вынес 36 предупреждений агрономам, которые разводят борщевик. Хозяйственников попросили избавиться от него. Растение, которое когда-то отправляли на корм скоту, перестало быть невинным для людей и показало свою истинную сущность. Химические ожоги, которые появлялись от сока борщевика, не заживали, поэтому растение решили уничтожить.

А вы страдали от борщевика-обманщика? Советуем вам не попадаться у него на пути!

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Адский смог

Кроме борщевика есть у екатеринбуржцев еще одна напасть — смог. Он накрыл город в середине недели и не захотел отпускать из своих лап. Чтобы спастись от удушливого дыма, редакция ЕТВ на весь день забаррикадировалась в офисе и начала искать ответ на вопрос: за какие грехи Екатеринбург оказался в аду?

Одна из версий, которую давно транслирует журналист Владимир Соловьев, — просто мы «бесы». А второй нет, потому что и мэрия, и Роспотребнадзор заявили, «превышение ПДК вредных веществ не обнаружили». Значит, все-таки карма.

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Бесконечные переходы

Компания «Малышева, 73» сделала выход в ТЦ «Гринвич» с платформы метро на «Геологической». Тоннель с эскалаторами и шикарной люстрой, как в театре, строили пять лет. На него потратили 815 миллионов рублей (в три раза больше, чем на проектирование второй ветки метро!) Гендиректор «Малышева, 73» Игорь Заводовский вошел в раж и решил, что Екатеринбургу нужно больше подземных тоннелей. Он предложил построить прямой переход в ТЦ «Пассаж» со станции «Площадь 1905 года».

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Авторы:
Арина Осипова
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Город, Вот это новость!, мечеть , смог, борщевик, метро, общественники, топ-5, Свердловская область , Екатеринбург
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