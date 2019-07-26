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Епархия позвала екатеринбуржцев на крещение на реке Чусовой

13:47, 26 Июль 2019
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Фото: pixabay
Ожидается трапеза и концерт.
Епархия проведет массовое крещение екатеринбуржцев. Мероприятие по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла пройдет 28 июля на реке Чусовой. В этот день православные празднуют 1031-летие крещения Руси.

В программе также значатся богослужение, праздничная трапеза и концерт. Храма во имя князя Владимира находится в поселке Станционный-Полевской по улице Левонабережная, 18. Традиционное крещение пройдет уже в 16 раз.
Город грехов
Как ошибки архитекторов и градостроителей провоцируют екатеринбуржцев на преступления.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, православие, Екатеринбург, крещение, Епархия
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