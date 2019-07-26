Екатеринбуржцев порадуют солнечные выходные

Последние выходные июля в Екатеринбурге будут максимально солнечными. Готовьтесь к тому, что вам придется прятаться от лучей или хотя бы беречь голову. Иначе схватите удар. Ловите наш прогноз погоды и бегите закупаться кепками и панамками, если у вас их еще нет.

В пятницу, 26 июля, синоптики обещают ясную погоду. На небо не выйдет ни облачка. Температура воздуха утром — +18 градусов Цельсия, днем — на семь градусов теплее. Скорость северо-западного ветра будет колебаться от одного до семи метров в секунду. А в 20 часов наступит штиль, сообщают на Gismeteo. В субботу, 27 июля, температура воздуха не изменится. Теперь уже западный ветер усилится до девяти метров в секунду и принесет за собой немного облаков во второй половине дня. В 14 часов возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 29 июля, ничем неприкрытое солнце ожидается только до 14 часов. Потом пространство над головой затянут пушистые облака. Столбик термометра покажет +20 утром и +26 днем. В этот выходной подует юго-восточный, а затем южный ветер. К вечеру он усилится до 12 метров в секунду.