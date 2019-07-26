Главная «ЕТВ»НовостиГород

Екатеринбуржцев порадуют солнечные выходные

08:15, 26 Июль 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Если вы еще не купили летний головной убор, то пора бы. А то схватите удар.

Последние выходные июля в Екатеринбурге будут максимально солнечными. Готовьтесь к тому, что вам придется прятаться от лучей или хотя бы беречь голову. Иначе схватите удар. Ловите наш прогноз погоды и бегите закупаться кепками и панамками, если у вас их еще нет.

В пятницу, 26 июля, синоптики обещают ясную погоду. На небо не выйдет ни облачка. Температура воздуха утром — +18 градусов Цельсия, днем — на семь градусов теплее. Скорость северо-западного ветра будет колебаться от одного до семи метров в секунду. А в 20 часов наступит штиль, сообщают на Gismeteo. В субботу, 27 июля, температура воздуха не изменится. Теперь уже западный ветер усилится до девяти метров в секунду и принесет за собой немного облаков во второй половине дня. В 14 часов возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 29 июля, ничем неприкрытое солнце ожидается только до 14 часов. Потом пространство над головой затянут пушистые облака. Столбик термометра покажет +20 утром и +26 днем. В этот выходной подует юго-восточный, а затем южный ветер. К вечеру он усилится до 12 метров в секунду.

«По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — о жизни и работе.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржцев порадуют солнечные выходные»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, синоптики, погода , ясно, солнце, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Губернатор случайных чисел
Лаборатроллия
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
29 июля в 19:00
С Александр Давыдов