Защитники скверов Екатеринбурга нашли ошибки в проекте парка Энгельса
Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» раскритиковало проект парка Энгельса, который будут обсуждать сегодня, 25 июля, в 18 часов в администрации Октябрьского района (Луначарского, 217). Участники группы проанализировали цветные эскизы и заявили, что визуализация примеров выполнена неверно. В частности, количество деревьев на одном из участков (страница 13 в проекте здесь) и информация о состоянии зеленых насаждений не соответствуют действительности. Кроме того, сеть дорог нарисована неверно, на карте не обозначены детские площадки и зоны для воркаута, неправильно сделан контур ДЮСШ «Спартаковец», уточнили администраторы «Парков и скверов Екатеринбурга» в Facebook.
«На основе этих несоответствий мы можем сделать вывод, что данные примеры не единственные, но показывают, что карта деревьев парка, используемая в эскизном проекте, совершенно не соответствует действительности», — написали модераторы группы и объяснили, какие негативные последствия повлекут за собой ошибки мэрии и подрядчика.
Во-первых, считают защитники парка, строители могут вырубить здоровые деревья вместо больных. Во-вторых, будут растрачены деньги на вырубку пней, которые не являются деревьями по факту. «Более того, данные примеры показывают, что актуальная на текущий момент дендрологическая экспертиза не проводилась, а значит, все решения, которые могут быть применены к зонам зеленых насаждений, не могут считаться основательными для внесения изменений», — добавили администраторы.
Свои предложения по высадке деревьев внесла и профессор Лесотехнического университета Татьяна Сродных. Она объяснила, что нельзя убирать все тополя сразу, иначе это сильно оголит парк Энгельса. «Тополя желательно оставлять не по одному, а по два — три растения. Необходимо высадить для верхнего полога относительно быстрорастущие виды, такие как лиственница сибирская, крупные ивы — русская. Для второго яруса — липа, клен остролистный, береза повислая, ива ломкая (шаровидная)», — уточнила профессор и посоветовала не избавляться от боярышника по периметру, потому что он не старый и хорошо защитит парк от пыли и газа с проезжей части.
«Парки и скверы Екатеринбурга» подытожили, что для работ в парке Энгельса необходимо привлечь к обсуждению общественников и жителей близлежащих домов, а также дендрологов и гидрологов, попросить «УГМК-Здоровье» убрать шлагбаум перед домом на Малышева, 102Б и обустроить вход в парк между зданиями № 102А и 102Б на этой же улице. Вместе с тем, защитники скверов обратили внимание на то, что нужно ликвидировать парковку в юго-западной части парка, указать площадь зеленых насаждений и сохранить или увеличить ее в процессе благоустройства, по максимуму оставить грунтовые дорожки, продумать установку общественного туалета и раздельный сбор мусора.
Прийти на общественные обсуждения парка Энгельса можно сегодня, 25 июля, в 18 часов на Луначарского, 217 (администрация Октябрьского района). ЕТВ публиковал эскизы проекта. Их вы можете посмотреть здесь.
Напомним также, сейчас готовятся благоустраивать еще одну территорию с множеством деревьев. Это стадион РТИ. Графическая схема, которая появилась в свободном доступе, вызывает много вопросов у депутатов и урбанистов. Что именно не нравится им, ЕТВ рассказывал ранее.