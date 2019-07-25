Защитники скверов Екатеринбурга нашли ошибки в проекте парка Энгельса

Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» раскритиковало проект парка Энгельса, который будут обсуждать сегодня, 25 июля, в 18 часов в администрации Октябрьского района (Луначарского, 217). Участники группы проанализировали цветные эскизы и заявили, что визуализация примеров выполнена неверно. В частности, количество деревьев на одном из участков (страница 13 в проекте здесь) и информация о состоянии зеленых насаждений не соответствуют действительности. Кроме того, сеть дорог нарисована неверно, на карте не обозначены детские площадки и зоны для воркаута, неправильно сделан контур ДЮСШ «Спартаковец», уточнили администраторы «Парков и скверов Екатеринбурга» в Facebook.

«На основе этих несоответствий мы можем сделать вывод, что данные примеры не единственные, но показывают, что карта деревьев парка, используемая в эскизном проекте, совершенно не соответствует действительности», — написали модераторы группы и объяснили, какие негативные последствия повлекут за собой ошибки мэрии и подрядчика.