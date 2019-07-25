В Екатеринбурге суд заставил снести ларек с фруктами на Куйбышева

Приставы лишили бизнеса хозяина ларька «Овощи-фрукты» на Куйбышева, 139. Суд признал киоск незаконным и потребовал снести его. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, владелец помещения знал о судебном решении, но не спешил выполнять его.

Тогда приставы приехали к киоску, чтобы напомнить мужчине о запрете на торговлю. Предприниматель не стал препятствовать гостям и освободил киоск. Ларек увезли с помощью эвакуатора за счет министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. Деньги, потраченные на снос придется возместить хозяину фруктово-овощного киоска.

Напомним, мэр Александр Высокинский поставил задачу выселить киоски с шаурмой, кофе, ремонтом обуви, фруктами и овощами к 2020 году. Сейчас у хозяев киосков появился шанс задержаться на местах подольше, но это не меняет ситуацию. Владельцев ларьков, которых не включили (и не включат) в схему размещения стационарных объектов, заставят покинуть насиженные места. Есть ли у предпринимателей шанс сохранить свой маленький бизнес, ЕТВ рассказывал здесь.