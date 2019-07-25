Главная «ЕТВ»НовостиГород

У Драмтеатра появилось граффити с патриархом Кириллом в долларах

09:15, 25 Июль 2019
ay70bymiy2o.jpg
Фото: vk.com/rino_ink
Автором работы стал художник Rino Ink.

Площадку недалеко от Театра драмы украсило новое граффити. Художник Rino Ink нарисовал там портрет патриарха Кирилла в рясе из долларов. Фотографию работы граффер выложил на странице во «Вконтакте» и сопроводил надписью «опиум народа». Среди многочисленных хэштегов художник использовал #скверубыть.



«По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — о жизни и работе.

Неделю назад у Драмтеатра появилась работа другого художника. Александр Гущин написал огромными буквами «протест» на лестнице у Исети. Он сделал рисунок для нелегального фестиваля «Карт-бланш» и назвал его «Иллюзия протеста».

ЕТВ подробно освещал майские события в сквере у Драмы. Читайте все материалы в нашей истории ниже.

Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «У Драмтеатра появилось граффити с патриархом Кириллом в долларах»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Скверная история, доллар, патриарх, уличное искусство, граффити, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
25 июля в 19:00
С Александр Давыдов
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов