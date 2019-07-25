У Драмтеатра появилось граффити с патриархом Кириллом в долларах
09:15, 25 Июль 2019
Автором работы стал художник Rino Ink.
Площадку недалеко от Театра драмы украсило новое граффити. Художник Rino Ink нарисовал там портрет патриарха Кирилла в рясе из долларов. Фотографию работы граффер выложил на странице во «Вконтакте» и сопроводил надписью «опиум народа». Среди многочисленных хэштегов художник использовал #скверубыть.
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