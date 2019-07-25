У Драмтеатра появилось граффити с патриархом Кириллом в долларах

Неделю назад у Драмтеатра появилась работа другого художника. Александр Гущин написал огромными буквами «протест» на лестнице у Исети. Он сделал рисунок для нелегального фестиваля «Карт-бланш» и назвал его «Иллюзия протеста».

ЕТВ подробно освещал майские события в сквере у Драмы. Читайте все материалы в нашей истории ниже.