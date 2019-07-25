В Екатеринбурге на площади 1905 года в День города выступит «Чайф»

Вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов назвал звезду, которая выступит на площади 1905 года в День города в Екатеринбурге. Это будет «Чайф». Кроме того, на праздник должен приехать еще один хедлайнер, но его имя пока не называют из-за отсутствия точных договоренностей. Единственное, что сказал Баранов, звезда будет не из местных. «Я не могу вам озвучить звезду, чтобы не ввести город в заблуждение», — объяснил вице-мэр.

В Академическом микрорайоне выступит популярный у молодежи Тима Белорусских. Сколько заплатили исполнителям за выступление, журналистам тоже не говорят. Но весь бюджет Дня города в столице Урала составит 30 миллионов рублей. На празднике поставят 160 туалетов и 120 мусорных баков. Подробнее о Дне города-2019 читайте здесь.

Как Екатеринбург отмечал 295-летие, смотрите по ссылке.