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В Екатеринбурге на площади 1905 года в День города выступит «Чайф»

12:46, 25 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Бюджет праздника составит 30 миллионов рублей.

Вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов назвал звезду, которая выступит на площади 1905 года в День города в Екатеринбурге. Это будет «Чайф». Кроме того, на праздник должен приехать еще один хедлайнер, но его имя пока не называют из-за отсутствия точных договоренностей. Единственное, что сказал Баранов, звезда будет не из местных. «Я не могу вам озвучить звезду, чтобы не ввести город в заблуждение», — объяснил вице-мэр.

В Академическом микрорайоне выступит популярный у молодежи Тима Белорусских. Сколько заплатили исполнителям за выступление, журналистам тоже не говорят. Но весь бюджет Дня города в столице Урала составит 30 миллионов рублей. На празднике поставят 160 туалетов и 120 мусорных баков. Подробнее о Дне города-2019 читайте здесь.

Как Екатеринбург отмечал 295-летие, смотрите по ссылке.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, звезда, музыкант, певец, праздники, День города-2019, Свердловская область , Екатеринбург
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