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В Екатеринбурге на территории завода ЖБИ появится пятиугольная башня

15:08, 24 Июль 2019
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Фото: pixabay
Ранее мэр Александр Высокинский разрешил жилую застройку на месте неиспользованных цехов.

Территория завода ЖБИ обзаведется пятиугольной башней-символом. Ее поставят на перекрестке улиц 40-летия Комсомола и Алданская в рамках жилой застройки, которой займется «Группа ЛСР». Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уже подписал постановление о разработке проекта планировки и межевания участка.

Концепция предполагает, что на территории неиспользуемых цехов завода ЖБИ реконструируют школу № 82 (она вместит 1500 учеников), сделают два детских сада на 490 мест, поликлинику на 150 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс с полем для футбола. Кроме того, здесь появится торговый центр, а на северо-востоке микрорайона — наземные паркинги, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Группы ЛСР». Дворы с домами от десяти до 26 этажей закроют от проезда автомобилей. Квартал разделит на две части широкий бульвар для отдыха и тренировок. Жилая застройка займет 300 тысяч квадратных метров.

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Фото: пресс-служба «Группы ЛСР»

Концепцию начнут воплощать в жизнь в 2020 году. Сначала компания освоит участок на улице Бетонщиков рядом с сосновым бором. Строители обещают не трогать зеленые насаждения. Наоборот, здесь высадят пять тысяч деревьев и кустарников.

Ранее генеральный директор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий объяснял, что производство на заводе ЖБИ не закрывают. Предприятие работает в полном объеме благодаря современным технологиям. Ради строительства компания снесла открытый склад цеха № 4, дробильно-помольное отделение, силосные баки, а производство перенесла в цех № 7. Осенью застройщик планирует избавиться от гаражей и подготовить площадку для дальнейших работ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, башня, жилье, ЖБИ, ЛСР, строительство, Свердловская область , Екатеринбург
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