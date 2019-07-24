В Екатеринбурге на территории завода ЖБИ появится пятиугольная башня

Территория завода ЖБИ обзаведется пятиугольной башней-символом. Ее поставят на перекрестке улиц 40-летия Комсомола и Алданская в рамках жилой застройки, которой займется «Группа ЛСР». Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уже подписал постановление о разработке проекта планировки и межевания участка.

Концепция предполагает, что на территории неиспользуемых цехов завода ЖБИ реконструируют школу № 82 (она вместит 1500 учеников), сделают два детских сада на 490 мест, поликлинику на 150 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс с полем для футбола. Кроме того, здесь появится торговый центр, а на северо-востоке микрорайона — наземные паркинги, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Группы ЛСР». Дворы с домами от десяти до 26 этажей закроют от проезда автомобилей. Квартал разделит на две части широкий бульвар для отдыха и тренировок. Жилая застройка займет 300 тысяч квадратных метров.