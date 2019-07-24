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Стройку на Воеводина могут запретить из-за нового статуса земли

09:01, 24 Июль 2019
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Фото: администрация Екатеринбурга
Участок в границах четырех улиц признали объектом культурного наследия.

Строительство 11-этажного дома на Воеводина, 4 придется отложить из-за нового статуса земли. Участок в границах улиц 8 Марта, проспект Ленина, Воеводина и Малышева признали объектом культурного наследия. Его должны отдать под государственную охрану.

Археологи исследовали культурный слой 18-начала 20 века и обнаружили на участке 80 разных фрагментов, в том числе керамическую посуду, кованые гвозди, металлургические шлаки и кости животных. Кроме того, на месте строительства будущего дома нашли фрагмент глиняного изразца, шлифованного изделия из камня, части слюдяных оконниц. Ранее исследуемая территория принадлежала заводу-крепости, пишут на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия региона.

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Согласно законодательству участок включили в перечень объектов культурного наследия Свердловской области, а это значит, что на нем нельзя начинать строительство. По крайней мере пока.

Напомним, построить элитный жилой 11-этажный дом на Воеводина, 4 собиралась компания «ЮВА Реал Эстейт». Идею не одобрила мэрия Екатеринбурга. Доводом против многоквартирника стала плотная историческая застройка на берегу Исети. Возведение жилого дома может испортить вид на центр уральского мегаполиса. ЕТВ рассказывал о конфликте по поводу жилой застройки во дворе в самом центре Екатеринбурга. Читайте об этом здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, объект культурного наследия, дом, Воеводина, строительство, Свердловская область , Екатеринбург
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