Стройку на Воеводина могут запретить из-за нового статуса земли

Согласно законодательству участок включили в перечень объектов культурного наследия Свердловской области, а это значит, что на нем нельзя начинать строительство. По крайней мере пока.

Напомним, построить элитный жилой 11-этажный дом на Воеводина, 4 собиралась компания «ЮВА Реал Эстейт». Идею не одобрила мэрия Екатеринбурга. Доводом против многоквартирника стала плотная историческая застройка на берегу Исети. Возведение жилого дома может испортить вид на центр уральского мегаполиса. ЕТВ рассказывал о конфликте по поводу жилой застройки во дворе в самом центре Екатеринбурга. Читайте об этом здесь.