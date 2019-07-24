Перекресток на Уралмаше могут закрыть на месяц
17:47, 24 Июль 2019
На Фронтовых Бригад должны демонтировать пешеходный переход.
В Екатеринбурге готовятся демонтировать подземный пешеходный переход на перекрестке Фронтовых Бригад — Старых Большевиков. Вице-мэр Алексей Бубнов рассказал ЕТВ, что на время работ потребуется закрыть движение для всех видов транспорта. Подрядчик рассчитывает, что работы займут один месяц, но транспортный комитет считает, что это слишком долгий срок. Сейчас обсуждают, как демонтировать переход побыстрее.
«Подрядчик отправился думать, как рациональнее и быстрее это сделать. Но делать надо, иначе он просто провалится, там уже сейчас идешь и видно небо. Так продолжаться не может», — рассказал Алексей Бубнов.
Ранее переход принадлежал заводу, а теперь перешел на баланс муниципалитета. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, на работы потратят 45 миллионов рублей. Подрядчику придется избавиться от облицовки лестниц, подземной части, камер и засыпать котлован обратно. После себя компании нужно восстановить нарушенное благоустройство, в том числе сделать покрытие, разметку, посадить газон и деревья.
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