Перекресток на Уралмаше могут закрыть на месяц

В Екатеринбурге готовятся демонтировать подземный пешеходный переход на перекрестке Фронтовых Бригад — Старых Большевиков. Вице-мэр Алексей Бубнов рассказал ЕТВ , что на время работ потребуется закрыть движение для всех видов транспорта. Подрядчик рассчитывает , что работы займут один месяц , но транспортный комитет считает , что это слишком долгий срок. Сейчас обсуждают , как демонтировать переход побыстрее.





« Подрядчик отправился думать , как рациональнее и быстрее это сделать. Но делать надо , иначе он просто провалится , там уже сейчас идешь и видно небо. Так продолжаться не может», — рассказал Алексей Бубнов.



