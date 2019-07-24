Над Екатеринбургом навис смог

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При этом синоптики Уральского гидрометцентра не дают предупреждение об атмосферном загрязнении. Есть только метеорологическое предупреждение о том , что на юго-западе Свердловской области сохраняется высокая степень пожарной опасности.





У ГУ МЧС нет информации о каких бы то ни было пожарах , которые могли бы принести дым в Екатеринбург. Гисметео предупреждает о тумане. К обеду ситуация должна исправиться — ветер дует со скоростью четыре метра в секунду.

После сильных вечерних и ночных дождей над Екатеринбургом зависла дымка — смог виден невооруженным взглядомтакже горожане могут чувствовать затруднение дыхания. Особенно дымно в центре городагде концентрируются автомобили.