Над Екатеринбургом навис смог
09:24, 24 Июль 2019
Синоптики пока не дали предупреждение по атмосферному загрязнению.
После сильных вечерних и ночных дождей над Екатеринбургом зависла дымка — смог виден невооруженным взглядом, также горожане могут чувствовать затруднение дыхания. Особенно дымно в центре города, где концентрируются автомобили.
При этом синоптики Уральского гидрометцентра не дают предупреждение об атмосферном загрязнении. Есть только метеорологическое предупреждение о том, что на юго-западе Свердловской области сохраняется высокая степень пожарной опасности.
У ГУ МЧС нет информации о каких бы то ни было пожарах, которые могли бы принести дым в Екатеринбург. Гисметео предупреждает о тумане. К обеду ситуация должна исправиться — ветер дует со скоростью четыре метра в секунду.
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Фото: читатели ЕТВ
В пресс-службе мэрии так прокомментировали смог: «По данным, поступившим в администрацию города Екатеринбурга из Территориального центра мониторинга окружающей среды, пожаров в границах муниципального образования „город Екатеринбург“ нет, загрязнение воздуха в норме».
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