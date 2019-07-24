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Над Екатеринбургом навис смог

09:24, 24 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Синоптики пока не дали предупреждение по атмосферному загрязнению.
После сильных вечерних и ночных дождей над Екатеринбургом зависла дымка — смог виден невооруженным взглядом, также горожане могут чувствовать затруднение дыхания. Особенно дымно в центре города, где концентрируются автомобили.

При этом синоптики Уральского гидрометцентра не дают предупреждение об атмосферном загрязнении. Есть только метеорологическое предупреждение о том, что на юго-западе Свердловской области сохраняется высокая степень пожарной опасности.

У ГУ МЧС нет информации о каких бы то ни было пожарах, которые могли бы принести дым в Екатеринбург. Гисметео предупреждает о тумане. К обеду ситуация должна исправиться — ветер дует со скоростью четыре метра в секунду.
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Фото: читатели ЕТВ

В пресс-службе мэрии так прокомментировали смог: «По данным, поступившим в администрацию города Екатеринбурга из Территориального центра мониторинга окружающей среды, пожаров в границах муниципального образования город Екатеринбург“ нет, загрязнение воздуха в норме».
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, погода, смог, Екатеринбург
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