Кто испортил воздух? ЕТВ раскрывает тайну дымки над Екатеринбургом
12:28, 24 Июль 2019
Синоптики уверяют, что в городе обычный туман.
Странный туман, который появился над Екатеринбургом сегодня утром, к полудню так и не рассеялся. Жители города жалуются на то, что дымка вызывает кашель и считают это первым признаком смога. Но никакой информации об атмосферном загрязнении на сайте уральского гидрометцентра нет. Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала ЕТВ, что из-за погоды в городе просто образовался туман: ночью прошел дождь, а утром воздух прогрелся. Ветра, который мог бы разогнать туман, в городе не наблюдается.
В гильдии экологов ЕТВ рассказали, что визуально отличить туман от смога невозможно. «В воздухе помимо кислорода есть загрязняющие вещества, которые могут вызывать кашель: пыльца, автомобильные выхлопы, выбросы из котельных. Просто мы не ощущаем его при нормальной скорости ветра. Если они не рассеиваются, мы называем это смогом, туман же обусловлен температурой и давлением», — считают специалисты. В гильдии добавили, что концентрацию вредных веществ постоянно измеряют на постах гидрометеорологов. Так что если бы это был смог, мы бы об этом узнали. Окончательный вердикт к середине дня должны вынести сотрудники Роспотребнадзора.
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