Кто испортил воздух? ЕТВ раскрывает тайну дымки над Екатеринбургом

Странный туман , который появился над Екатеринбургом сегодня утром , к полудню так и не рассеялся. Жители города жалуются на то , что дымка вызывает кашель и считают это первым признаком смога. Но никакой информации об атмосферном загрязнении на сайте уральского гидрометцентра нет. Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала ЕТВ , что из-за погоды в городе просто образовался туман: ночью прошел дождь , а утром воздух прогрелся. Ветра , который мог бы разогнать туман , в городе не наблюдается.



