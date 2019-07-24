«Карт-бланшу» сделали «Автозамену»

Уличные художники нарисовали для «Карт-бланша» еще две работы. Первую с названием «Автозамена» сделал Миша Маркер. Надпись contemporary/contentorary art на белом фоне появилась на Малышева — Горького. До этого Миша Маркер делал серо-черное ухо на Мичурина, 206.

Вторая работа в виде каски, похожей на полицейскую, украсила дом на Бажова, 219. В каске, которую нарисовал Shaq, застряла золотая монета. «Я думаю, что если бы человечество вложило такое же количество ресурсов в образование и медицину, мы бы научились решать конфликты другими способами», — прокомментировал рисунок сам художник на странице во «Вконтакте».

Объекты партизанского фестиваля «Карт-бланш» размещают в Екатеринбурге каждый день. Последнюю сделали на рекламном билборде на проспекте Космонавтов, 49.