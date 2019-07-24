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«Карт-бланшу» сделали «Автозамену»

16:24, 24 Июль 2019
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Фото: vk.com/cbfest

Художники нелегального фестиваля нарисовали еще две работы.

Уличные художники нарисовали для «Карт-бланша» еще две работы. Первую с названием «Автозамена» сделал Миша Маркер. Надпись contemporary/contentorary art на белом фоне появилась на Малышева — Горького. До этого Миша Маркер делал серо-черное ухо на Мичурина, 206.

Вторая работа в виде каски, похожей на полицейскую, украсила дом на Бажова, 219. В каске, которую нарисовал Shaq, застряла золотая монета. «Я думаю, что если бы человечество вложило такое же количество ресурсов в образование и медицину, мы бы научились решать конфликты другими способами», — прокомментировал рисунок сам художник на странице во «Вконтакте».

Объекты партизанского фестиваля «Карт-бланш» размещают в Екатеринбурге каждый день. Последнюю сделали на рекламном билборде на проспекте Космонавтов, 49.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Карт Бланш, фестиваль, граффити, уличное искусство
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