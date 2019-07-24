«Екатеринбург задыхается»: реакция уральцев на смог из Сибири

,

,

,

,

,





Официальные службы мониторинга тоже не вносят ясности в ситуацию. Уральский гидрометцентр не дает никаких предупреждений по атмосферному загрязнению , МЧС говорит , что пожаров в регионе нет. Тем временем , похожее происходит в соседних регионах — Тюменской и Челябинских областях. Восточнее от настоящего дыма задыхаются Новосибирская , Омская , Томская области — неподалеку от них , в Красноярском крае и Иркутской области горят леса на огромных площадях.









Екатеринбуржцы встретили 24 июля в затянутом смогом городе. Мнения о его происхождении разошлись: кто-то считает его обычным туманомкто-то чувствует запах дымакто-то — химический привкус на языке. Горожане кашляютчихаюттрут глаза и не понимаютчто происходит.