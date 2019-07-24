Главная «ЕТВ»НовостиГород

«Екатеринбург задыхается»: реакция уральцев на смог из Сибири

12:13, 24 Июль 2019
photo_2019-07-24_09-20-49.jpg
Фото: ЕТВ
Пока МЧС, Гидрометцентр и мэрия отрицают загрязнение воздуха, екатеринбуржцы возмущаются в соцсетях.
Екатеринбуржцы встретили 24 июля в затянутом смогом городе. Мнения о его происхождении разошлись: кто-то считает его обычным туманом, кто-то чувствует запах дыма, кто-то — химический привкус на языке. Горожане кашляют, чихают, трут глаза и не понимают, что происходит.

Официальные службы мониторинга тоже не вносят ясности в ситуацию. Уральский гидрометцентр не дает никаких предупреждений по атмосферному загрязнению, МЧС говорит, что пожаров в регионе нет. Тем временем, похожее происходит в соседних регионах — Тюменской и Челябинских областях. Восточнее от настоящего дыма задыхаются Новосибирская, Омская, Томская области — неподалеку от них, в Красноярском крае и Иркутской области горят леса на огромных площадях.


Искусство под подошвой
Как будет выглядеть Екатеринбург, если отдать площади города под стрит-арт?
snimok.JPG

Жители Екатеринбурга, в целом, справляются с ситуацией (смог за последние пару лет стал привычным явлением), но возмущение все же прорывается в соцсети. ЕТВ публикует некоторые посты.
А так выглядело утреннее солнце над Екатеринбургом.
67171345_2300168283408204_5967938919868661760_n.jpg

Фото: Екатерина Николаева / facebook.com

Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале ««Екатеринбург задыхается»: реакция уральцев на смог из Сибири»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, смог, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
25 июля в 19:00
С Александр Давыдов
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.