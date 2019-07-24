«Екатеринбург задыхается»: реакция уральцев на смог из Сибири
12:13, 24 Июль 2019
Пока МЧС, Гидрометцентр и мэрия отрицают загрязнение воздуха, екатеринбуржцы возмущаются в соцсетях.
Екатеринбуржцы встретили 24 июля в затянутом смогом городе. Мнения о его происхождении разошлись: кто-то считает его обычным туманом, кто-то чувствует запах дыма, кто-то — химический привкус на языке. Горожане кашляют, чихают, трут глаза и не понимают, что происходит.
Официальные службы мониторинга тоже не вносят ясности в ситуацию. Уральский гидрометцентр не дает никаких предупреждений по атмосферному загрязнению, МЧС говорит, что пожаров в регионе нет. Тем временем, похожее происходит в соседних регионах — Тюменской и Челябинских областях. Восточнее от настоящего дыма задыхаются Новосибирская, Омская, Томская области — неподалеку от них, в Красноярском крае и Иркутской области горят леса на огромных площадях.
Искусство под подошвой
Как будет выглядеть Екатеринбург, если отдать площади города под стрит-арт?
Жители Екатеринбурга, в целом, справляются с ситуацией (смог за последние пару лет стал привычным явлением), но возмущение все же прорывается в соцсети. ЕТВ публикует некоторые посты.
А так выглядело утреннее солнце над Екатеринбургом.
Фото: Екатерина Николаева / facebook.com
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