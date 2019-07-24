Экологи прокомментировали ситуацию со смогом в Екатеринбурге

Пока администрация Екатеринбурга и МЧС отрицают проблемы с воздухом в уральской столице, в редакцию ЕТВ звонят горожане и жалуются на кашель из-за смога. К нам обратилась жительница Екатеринбурга и педагог-эколог на пенсии Елена Лузина. Женщина сообщила, что на углу улиц Комсомольская — Малышева удушливая пелена появилась еще в пять-шесть утра.

«Был страшный смог, не было видно домов. Это не туман. Нам сказали, что в город выехала бригада для взятия проб. Содержание вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимую концентрацию в десять раз», — объяснила женщина.

В Центре экологического мониторинга и контроля сообщили, что с полуночи до 12 часов на улице Коммунистическая в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением воздуха зафиксировали разовое превышение ПДК мелкодисперсной пыли в 1,8 раза.