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Экологи прокомментировали ситуацию со смогом в Екатеринбурге

13:41, 24 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
В Центре экологического мониторинга заявили, что ПДК мелкодисперсной пыли превышена в 1,8 раза.

Пока администрация Екатеринбурга и МЧС отрицают проблемы с воздухом в уральской столице, в редакцию ЕТВ звонят горожане и жалуются на кашель из-за смога. К нам обратилась жительница Екатеринбурга и педагог-эколог на пенсии Елена Лузина. Женщина сообщила, что на углу улиц Комсомольская — Малышева удушливая пелена появилась еще в пять-шесть утра.

«Был страшный смог, не было видно домов. Это не туман. Нам сказали, что в город выехала бригада для взятия проб. Содержание вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимую концентрацию в десять раз», — объяснила женщина.

В Центре экологического мониторинга и контроля сообщили, что с полуночи до 12 часов на улице Коммунистическая в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением воздуха зафиксировали разовое превышение ПДК мелкодисперсной пыли в 1,8 раза.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , ПДК, экология, смог
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