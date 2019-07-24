Будущее парка РТИ шокировало депутатов гордумы Екатеринбурга

Депутаты городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков и Дмитрий Сергин раскритиковали планы застройщика, который займется стадионом РТИ. Накануне в администрации города завершились общественные обсуждения этой территории.

Дмитрий Сергин изучил документацию по благоустройству стадиона и охарактеризовал его крылатой фразой «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Свои возмущения Сергин выразил на странице в Facebook. Из благих намерений он выделил только два: приведение в порядок заброшенной территории парка и сохранение спортивной инфраструктуры. Все.

Депутат сказал, что необходимо учесть расположение стадиона, не менять его кардинально при строительстве и не забыть о том, что территория отнесена к озелененным территориям интенсивного общественного пользования. Также Дмитрий Сергин напомнил, что в Екатеринбурге мало тренировочных площадок для легкоатлетов, и вместо того, чтобы строить дворец конькобежного спорта на месте стадиона РТИ, лучше было бы перенести его на Химмаш либо на ВИЗ-Правобережный.