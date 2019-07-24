Будущее парка РТИ шокировало депутатов гордумы Екатеринбурга
Депутаты городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков и Дмитрий Сергин раскритиковали планы застройщика, который займется стадионом РТИ. Накануне в администрации города завершились общественные обсуждения этой территории.
Дмитрий Сергин изучил документацию по благоустройству стадиона и охарактеризовал его крылатой фразой «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Свои возмущения Сергин выразил на странице в Facebook. Из благих намерений он выделил только два: приведение в порядок заброшенной территории парка и сохранение спортивной инфраструктуры. Все.
Депутат сказал, что необходимо учесть расположение стадиона, не менять его кардинально при строительстве и не забыть о том, что территория отнесена к озелененным территориям интенсивного общественного пользования. Также Дмитрий Сергин напомнил, что в Екатеринбурге мало тренировочных площадок для легкоатлетов, и вместо того, чтобы строить дворец конькобежного спорта на месте стадиона РТИ, лучше было бы перенести его на Химмаш либо на ВИЗ-Правобережный.
Даже если принято кабинетное решение строить конькобежный дворец именно на месте стадиона РТИ. Не надо туда впихивать все, что в Екатеринбурге ещё не построено… и очередной воркаут, и роллодром, и футбольное поле, и теннисный центр… ну ни к чему эта гигантомания… А легкоатлеты переживут. Они уже битые: дисквалифицирована вся страна, так зачем вам стадион?
В итоге Дмитрий Сергин предложил отклонить проект планировки и межевания территории в границах улиц Патриса Лумумбы — Надчива Онуфриева — 8 Марта — переулка Рижского, провести исследование общественного мнения жителей Чкаловского района Екатеринбурга, спроектировать новые объекты с учетом функционального зонирования и сохранить зеленые насаждения.
Другой депутат гордумы Андрей Пирожков задался вопросом: не собирается ли «Компания № 8», которая четыре года назад хотела построить на месте парка РТИ многоэтажки, сделать это под шумок сейчас?
А если намерения строить коммерческую недвижимость «под шумок» здесь нет, то, получается, что частный инвестор хочет не заработать денег, а отдать миллионы и миллионы на развитие инфраструктуры? Хотелось бы верить, конечно, но мы не в сказке живем.
Андрей Пирожков заявил, если намерения инвестора благородны, то он [инвестор — прим. ЕТВ] мог бы расселить частный сектор и бараки, которых много на Вторчермете. «Между вырубкой бора и сносом и расселением бараков я лично выбираю снос и расселение бараков», — сказал депутат.
Кроме того, Пирожков написал в Facebook, что отправил в мэрию под видом обычного горожанина своего помощника. Ему не ответили ни о категории земель, ни о дальнейших действиях, которые предваряют вырубку леса. А, по словам депутата, вырубке подлежит десять гектаров соснового бора.
Ранее ЕТВ сообщал о том, что «Компания № 8» хочет вырубить деревья у стадиона РТИ. Мы подробно рассказывали историю этой территории и брали комментарии экспертов. Подробности читайте здесь.