Жители Вторчермета вышли на митинг из-за квитанций на отопление

Возле дома на Агрономической, 30, собрались жители окрестных домов. У всех в руках были платежные квитанции за услуги ЖКХ, в которых присутствовала графа «отопление». Горожане удивились, поскольку летом батареи отключены. Суммы от одной до двух тысяч, говорят одни, — перерасчет за декабрь 2018 года. Другие утверждают, что увлечение платежа связано с тем, что «кто-то должен платить за издержки, промывку труб при опрессовках».

Счета за коммунальные услуги с перерасчетом по графе «отопление» получили сотни жителей Вторчермета — домов на улицах Агрономическая, Санаторная, 32-го военного городка. Итогом стихийного митинга стало составление коллективного заявления в прокуратуру с просьбой разобраться — насколько обоснованы действия УК.