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Жители Вторчермета вышли на митинг из-за квитанций на отопление

11:59, 23 Июль 2019
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Фото: pixabay.com
Горожанам пришли платежки за июль, в которых предлагается оплатить долги декабря.

Возле дома на Агрономической, 30, собрались жители окрестных домов. У всех в руках были платежные квитанции за услуги ЖКХ, в которых присутствовала графа «отопление». Горожане удивились, поскольку летом батареи отключены. Суммы от одной до двух тысяч, говорят одни, — перерасчет за декабрь 2018 года. Другие утверждают, что увлечение платежа связано с тем, что «кто-то должен платить за издержки, промывку труб при опрессовках».

Счета за коммунальные услуги с перерасчетом по графе «отопление» получили сотни жителей Вторчермета — домов на улицах Агрономическая, Санаторная, 32-го военного городка. Итогом стихийного митинга стало составление коллективного заявления в прокуратуру с просьбой разобраться — насколько обоснованы действия УК.

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Отопление — летом?

Видео: читатель ЕТВ

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Город, отопление, митинг, Екатеринбург, квитанции, ЖКХ, коммунальные услуги
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