Трамваи перестанут ходить по Куйбышева на полторы недели

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От « Дворца спорта», откуда ходят № 32 и № 33 , будут ездить трамваи № 14 и № 4 , причем по одинаковому маршруту: по Радищева , 8 Марта до « Керамической».





ЕТВ публикует все изменения в маршрутной сети на время ремонта:

Из-за ремонта путей на улице Куйбышева ТТУ ограничит движение трамваев на участке от 8 Марта до Луначарского в обоих направления с 28 июля по 7 августа. В это время маршрутыпролегающие здесьбудут перераспределеныкроме № 32 и № 33 — их отменят вообще.