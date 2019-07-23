Трамваи перестанут ходить по Куйбышева на полторы недели
08:21, 23 Июль 2019
Ремонт путей переходит в активную стадию.
Из-за ремонта путей на улице Куйбышева ТТУ ограничит движение трамваев на участке от 8 Марта до Луначарского в обоих направления с 28 июля по 7 августа. В это время маршруты, пролегающие здесь, будут перераспределены, кроме № 32 и № 33 — их отменят вообще.
От «Дворца спорта», откуда ходят № 32 и № 33, будут ездить трамваи № 14 и № 4, причем по одинаковому маршруту: по Радищева, 8 Марта до «Керамической».
ЕТВ публикует все изменения в маршрутной сети на время ремонта:
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Фото: ТТУ
Фото: ТТУ
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