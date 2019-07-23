Мэрия Екатеринбурга объяснила, почему лишила горожан автобуса №2

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« Разница между ними [автобусом № 2 и троллейбусом № 15, — прим. ЕТВ] в практически в одну остановку ( конечную), расстояние — чуть больше 200 метров. Решение об отмене дублирующего маршрута было принято экспертным советом по транспорту после консультации с руководством радиоколеджа ( конечная остановка маршрутки). Там заверили , что проблем у студентов с тем , чтобы добраться на учебу не возникнет».





Прямо сейчас троллейбусный маршрут № 15 пересекается с автобусом № 2 только на Малышевском кольце , так как следует с ЖД вокзала. Но в мэрии объяснили и эту коллизию. С 5 августа троллейбус № 15 изменит свой маршрут. Видимо , именно он и будет различаться с № 2 на одну остановку.





Пока что разница в маршрутах автобуса № 2 и троллейбуса № 15 такова:

Мэрия объяснилапочему отменяет автобус № 2который связывает ВИЗ и Ботанику. Причем дата изменилась с 1 на 5 августа. По мнению транспортниковесть маршруткоторый на 99% дублирует отмененный автобус. Это троллейбус № 15. Вот какой комментарий прислала ЕТВ пресс-служба горадминистрации: