Мэрия Екатеринбурга объяснила, почему лишила горожан автобуса №2
14:12, 23 Июль 2019
Транспортники рекомендуют пересесть на муниципальные автобусы и троллейбусы.
Мэрия объяснила, почему отменяет автобус № 2, который связывает ВИЗ и Ботанику. Причем дата изменилась с 1 на 5 августа. По мнению транспортников, есть маршрут, который на 99% дублирует отмененный автобус. Это троллейбус № 15. Вот какой комментарий прислала ЕТВ пресс-служба горадминистрации:
«Разница между ними [автобусом № 2 и троллейбусом № 15, — прим. ЕТВ] в практически в одну остановку (конечную), расстояние — чуть больше 200 метров. Решение об отмене дублирующего маршрута было принято экспертным советом по транспорту после консультации с руководством радиоколеджа (конечная остановка маршрутки). Там заверили, что проблем у студентов с тем, чтобы добраться на учебу не возникнет».
Прямо сейчас троллейбусный маршрут № 15 пересекается с автобусом № 2 только на Малышевском кольце, так как следует с ЖД вокзала. Но в мэрии объяснили и эту коллизию. С 5 августа троллейбус № 15 изменит свой маршрут. Видимо, именно он и будет различаться с № 2 на одну остановку.
Пока что разница в маршрутах автобуса № 2 и троллейбуса № 15 такова:
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Карта: Николай Пекарский, ЕТВ
Также в комментарии мэрии есть рекомендация пользоваться автобусами муниципальных и коммерческих маршрутов, которые также не связывают Ботанику и ВИЗ: 25 (МЕГА — ЖБИ), 28 (Радиоколледж — Горбольница № 7) и 38 (Радиоколледж — Химмаш через Юго-Западный микрорайон).
Напомним, ранее по маршруту № 2 ездил муниципальный троллейбус, который постепенно вытеснил частный автобус под тем же номером. Как частный общественный транспорт захватывал Екатеринбург, читайте в нашем материале.
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