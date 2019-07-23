Екатеринбуржцы обсудят ремонт парка Энгельса

Екатеринбуржцев пригласили обсудить ремонт парка Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова. Высказать свои предложения и замечания можно будет в четверг, 25 июля, в 18 часов в здании администрации Октябрьского района (Луначарского, 217). Также до завтрашнего дня, 24 июля, вы можете отправить предложения по благоустройству на почту: park.engels1@gmail.com.

Парк планируют разделить на несколько зон. По эскизам, опубликованным на сайте районной администрации, видно, что в парке сделают многофункциональную площадь, две детские площадки для ребят до семи и от семи до 14 лет, спортивную площадку, зону для воркаута, выгула собак, а также оборудуют искусственный водоем. Кроме того, в парке Энгельса хотят разместить зону тихого отдыха, чтобы каждый смог прилечь на шезлонг и погреться на солнце. Смотрите, как это выглядит на эскизах: