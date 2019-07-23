Главная «ЕТВ»НовостиГород

Екатеринбуржцы обсудят ремонт парка Энгельса

09:41, 23 Июль 2019
image.jpg
Фото: проектная документация
Высказать свое мнение о будущем зеленой зоны можно в четверг, 25 июля, в 18 часов в администрации Октябрьского района.

Екатеринбуржцев пригласили обсудить ремонт парка Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова. Высказать свои предложения и замечания можно будет в четверг, 25 июля, в 18 часов в здании администрации Октябрьского района (Луначарского, 217). Также до завтрашнего дня, 24 июля, вы можете отправить предложения по благоустройству на почту: park.engels1@gmail.com.

Парк планируют разделить на несколько зон. По эскизам, опубликованным на сайте районной администрации, видно, что в парке сделают многофункциональную площадь, две детские площадки для ребят до семи и от семи до 14 лет, спортивную площадку, зону для воркаута, выгула собак, а также оборудуют искусственный водоем. Кроме того, в парке Энгельса хотят разместить зону тихого отдыха, чтобы каждый смог прилечь на шезлонг и погреться на солнце. Смотрите, как это выглядит на эскизах:

Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.

Эскизы должны согласовать к декабрю 2019 года. За них архитекторам предлагали 926 тысяч рублей. ЕТВ рассказывал, какие парки Екатеринбурга ждет ремонт в ближайшее время. Читайте об этом здесь.

Фото на главной и в тексте: проектная документация

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржцы обсудят ремонт парка Энгельса»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, обсуждения, Ремонт, благоустройство, парк Энгельса, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Если к власти придут дети, они перестроят все парки Екатеринбурга
Город
Если к власти придут дети, они перестроят все парки Екатеринбурга
Участники II Молодежного Форума «АртПоколение Екатеринбург-300» презентовали свои идеи креативной трансформации общественных пространств города.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Украли велосипед. Что делать?
24 июля в 19:00
С
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.