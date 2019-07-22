Жители ЖБИ возмутились ремонтом сквера первых строителей МЖК

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« Жители всего то и просили сделать 60 метров тротуара вдоль сквера. Вместо этого пешеходную тропу просто засыпали строительным мусором. Как тут теперь ходить?! Остается только придомовая дорога которая уже давно превратилась в скоростное шоссе. Лучше бы вообще ничего не трогали!» — рассказал Роман Улыбин.







В пресс-службе мэрии сообщили , что на объекте установлены аншлаги , на которых написано , что пешеходам нужно перейти на другую сторону дороги.





На благоустройство сквера МЖК потратят 450 тысяч рублей. Проект включает обустройство пешеходных дорожек , тихих зон и озеленение амфитеатра. Будет как-то так:

Компаниякоторая взялась за благоустройство сквера первых строителей МЖК на ЖБИвызвала недовольство местных жителей. По словам одного из нихчитателя ЕТВ Романа Улыбинаподрядчик засыпал единственную пешеходную тропуиз-за чего людям приходится проходить по автомобильной дороге.