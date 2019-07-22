Жители ЖБИ возмутились ремонтом сквера первых строителей МЖК
11:06, 22 Июль 2019
Подрядчик засыпал единственную пешеходную дорожку.
Компания, которая взялась за благоустройство сквера первых строителей МЖК на ЖБИ, вызвала недовольство местных жителей. По словам одного из них, читателя ЕТВ Романа Улыбина, подрядчик засыпал единственную пешеходную тропу, из-за чего людям приходится проходить по автомобильной дороге.
«Жители всего то и просили сделать 60 метров тротуара вдоль сквера. Вместо этого пешеходную тропу просто засыпали строительным мусором. Как тут теперь ходить?! Остается только придомовая дорога которая уже давно превратилась в скоростное шоссе. Лучше бы вообще ничего не трогали!» — рассказал Роман Улыбин.
В пресс-службе мэрии сообщили, что на объекте установлены аншлаги, на которых написано, что пешеходам нужно перейти на другую сторону дороги.
На благоустройство сквера МЖК потратят 450 тысяч рублей. Проект включает обустройство пешеходных дорожек, тихих зон и озеленение амфитеатра. Будет как-то так:
В городе без смога. Это возможно
Как жителям Екатеринбурга избавиться от шума и пыли, не покидая мегаполиса.
Фото: проектная документация
Еще на стадии проекта благоустройства сквера первых строителей МЖК вызывало протесты, в частности, его критиковала общественница Екатерина Петрова.
Новое и интересное
Парки и скверы Высокинского
События
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Украли велосипед. Что делать?
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!