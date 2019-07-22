В сквере Попова в Екатеринбурге оставят только водный фонтан

Световой фонтан в сквере Попова в Екатеринбурге перенесут в другое место. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии, в парке оставят только водный фонтан. Его проект сейчас разрабатывается. Где будет световая инсталляция, нам не объяснили.

Напомним, ранее администрация хотела, чтобы электрическая конструкция украшала сквер Попова только зимой. Летом в парке должен был стоять водный фонтан. Работы собирались завершить еще к концу мая, но концепция фонтана не готова до сих пор. Всего на благоустройство сквера Попова потратили 40 миллионов рублей. Там постелили бехатон и гранитные плиты на дорожках, сделали освещение. Подсветка для фонтана обошлась в 680 тысяч рублей.