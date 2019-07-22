В Екатеринбурге всю неделю будет идти дождь

Всю неделю в Екатеринбурге то и дело будет идти дождь. Чаще всего мелкий, но возможны и грозы с сильными ливнями. Поэтому на всякий случай вооружайтесь непромокаемыми плащами. Хотя кто знает, вдруг осадки не догонят вас.

В понедельник, 22 июля, в столице Урала обещают +24 градуса Цельсия днем. По данным Gismeteo, грибной дождь пойдет между 11 и 14 часами. Но тучи не заполонят небо. Будет малооблачно. Во вторник, 23 июля, похолодает на два градуса. Во второй половине дня возможны осадки и даже гроза. В среду, 24 июля, дождь «порадует» вас с самого утра. Он усилится и, вероятно, принесет за собой еще одну грозу. До обеда синоптики прогнозируют +21 градус, ближе к вечеру чуть теплее — +24.

В четверг, 25 июля, температура воздуха останется прежней, выглянет солнце. Немного покапает после 14 часов и все. В пятницу, 26 июля, в Екатеринбурге наконец станет сухо. Столбик термометра покажет +25 днем, на небе будет облачно. Сильных порывов ветра не обещают в течение всей рабочей недели. Ветер направится в сторону севера и иногда чуть восточнее или западнее со скоростью 3-9 метров в секунду. В последний будний день скорость уменьшится до 2-7 метров в секунду.