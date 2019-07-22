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В Екатеринбурге маршрутку №2 отменят с 1 августа

11:15, 22 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Ранее мэрия собиралась сделать вместо автобуса одноименный троллейбус.

Маршрутку № 2 в Екатеринбурге отменят с 1 августа. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. В документе сказано, что вслед за автобусами 010, 034, 063, 067, 20, 81, 05А, 035, 31, 69, 026, 04, 024, 13 и 13А горожане лишатся второго маршрута, который ходит от станции «Ботаническая» до Радиотехникума.

В постановлении также перечислены все направления общественного транспорта, которые останутся в этом году. В нем 74 автобусных маршрута, 30 трамваев и 19 троллейбусов. Полный список смотрите здесь.

Напомним, об отмене маршрутки № 2 мэрия Екатеринбурга заговорила в январе, когда жители возмущались из-за того, что по городу перестал курсировать 024 автобус. Тогда администрация решила заменить маршрутку № 2 одноименным троллейбусом, но на этом все и закончилось. ЕТВ запросил комментарий у администрации, нам пообещали рассказать подробности позднее.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Транспортная реформа, Екатеринбург, Свердловская область , маршрут 2, автобус, транспортная реформа, Администрация Екатеринбурга
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