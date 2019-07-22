Под застройку стадиона РТИ в Екатеринбурге хотят вырубить деревья

Часть деревьев вырубят ради застройки стадиона РТИ. Сейчас идут общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Патриса Лумумбы — Начдива Онуфриева — 8 Марта — переулка Рижского. Графические материалы опубликовали на официальном портале Екатеринбурга. Согласно постановлению замечания и предложения от горожан принимают до 23 июля. Результаты общественных обсуждений представят в августе.

Проработанного проекта еще нет. Известно лишь, что на месте стадиона хотят разместить дворец конькобежного спорта на 3,5 тысячи болельщиков, теннисный центр с трибунами на 500 человек и открытое футбольное поле. Ранее в пресс-службе администрации сообщали ЕТВ, что размеры лесного парка РТИ не изменятся, но, если взглянуть на графическую схему, в это верится с трудом. Чиновники планируют оставить деревья за стадионом до переулка Рижский. А те деревья, которые обрамляют спортивный объект, собираются убрать.