Под застройку стадиона РТИ в Екатеринбурге хотят вырубить деревья
Часть деревьев вырубят ради застройки стадиона РТИ. Сейчас идут общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Патриса Лумумбы — Начдива Онуфриева — 8 Марта — переулка Рижского. Графические материалы опубликовали на официальном портале Екатеринбурга. Согласно постановлению замечания и предложения от горожан принимают до 23 июля. Результаты общественных обсуждений представят в августе.
Проработанного проекта еще нет. Известно лишь, что на месте стадиона хотят разместить дворец конькобежного спорта на 3,5 тысячи болельщиков, теннисный центр с трибунами на 500 человек и открытое футбольное поле. Ранее в пресс-службе администрации сообщали ЕТВ, что размеры лесного парка РТИ не изменятся, но, если взглянуть на графическую схему, в это верится с трудом. Чиновники планируют оставить деревья за стадионом до переулка Рижский. А те деревья, которые обрамляют спортивный объект, собираются убрать.
GIF: Виталий Калистратов, ЕТВ
Ранее стадион был на балансе завода РТИ, потом перешел за долги банку, а тот уже продал его «Компании № 8». Сооружение забросили. Поэтому в 2015 году «Компания № 8» собиралась сделать на этом месте жилую застройку, но на общественных обсуждениях местные жители проголосовали против нее. Мэрия Екатеринбурга выступила с предложением выкупить участок за 30 миллионов рублей, чтобы сохранить зеленые насаждения.
Территорию так и не выкупили, а региональный минстрой дал «Компании № 8» добро на подготовку проекта планировки и межевания. В 2016 году вопросом заинтересовался теперь уже экс-председатель свердловского правительства Денис Паслер. Он постановил отменить решение минстроя.
«Компания № 8», уже не первый год присматривающаяся к территории стадиона РТИ, насчитывает три сотрудника и 11,5 тысячи рублей в уставном капитале. Ее единственным учредителем является Александр Панкратов. В разные годы он числился учредителем ЗАО «УК „РЭМП Железнодорожного района“» и АО «УК „Стандарт“» — одновременно с Натальей Годлевской, гражданской женой Александра Высокинского. Обе управляющие компании не так давно сменили учредителей и форму собственности. Екатеринбуржцам может показаться интересным и такой факт (не имеющий отношения к появлению на месте стадиона РТИ новых зданий и сооружений): руководителем УК «РЭМП Железнодорожного района» является самый скандальный депутат гордумы — Александр Колесников.
Сейчас власти снова вернулись к стадиону. Как говорит депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин, пошли разговоры о том, чтобы действующий собственник провел предварительную работу по сохранению назначения объекта. А потом бы территорию отдали муниципалитету взамен другого участка. В среде застройщиков ходят разговоры о том, что «Компания № 8» может получить территорию в одном из развивающихся микрорайонов. Например, в Академическом. О судьбе парка РТИ и взаимодействии собственника и власти Сергин спросил первого заместителя мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика, но ему не прокомментировали ситуацию.
Я не изучил детально, сколько должны вырубить деревьев, но, по моему мнению, должна быть сохранена и спортивная структура этого участка, и лесная зона. Сейчас идут обсуждения этого объекта, и многих жителей района он волнует. Что греха таить, я сам, когда был ребенком, занимался на этом стадионе и не одну сотню, может, даже тысячу километров набегал там.
Конечно, хотелось бы сохранения этих насаждений, но как это будет в реальности… Поживем — увидим. Я обязательно приму участие в публичных обсуждениях. Моя позиция — зеленые насаждения должны быть максимально сохранены.
Но уже то, что есть в схеме, вызывает у Дмитрия Сергина недоумение. Например, непонятно, почему дворец конькобежного спорта решили расположить в другой плоскости, а не в той, в которой был существующий спортивный объект. «Я визуально хорошо представляю эту территорию. И если эти административные здания уходят [депутат показывает на постройки, примыкающие к улице 8 Марта — прим. ЕТВ], все вмещается. Мелкие сооружения могут сделать со стороны 8 Марта. Можно вместить все таким образом, чтобы оставить, как есть», — объяснил Сергин.
С депутатом согласен урбанист Владимир Злоказов. Он тоже предлагает не разворачивать дворец к улице Надчива Онуфриева, а разместить его вертикально в границах стадиона. Если сделать все компактно в центре участка, то можно сохранить деревья по периметру: вдоль улиц Патриса Лумумбы, Объездной дороги и 8 Марта.
Вырубается много леса, и, даже если предположить, что будет ледовый дворец, кажется, что сама территория используется не очень эффективно. Потому что дворец мог бы вполне расположиться на месте стадиона. Соседнее поле [имеются в виду футбольное поле и теннисный центр слева — прим. ЕТВ] могло бы расположиться на месте построек справа, и деревья не надо было бы сносить. Тут какие-то непонятные желтые площади, ничем толком не занятые. Это большой вопрос.
Кроме того, архитектору не нравится, как хотят организовать выезды с территории.
Фото: графическая документация
Самый большой косяк — это паркинг на 300 мест, из которого сделан выезд прямо через трамвайные пути на улицу 8 Марта. Трамвайная линия по 8 Марта хорошо сделана в том плане, что она не в проезжей части. Все ее пересечения с проезжей частью регулируемые, а здесь нет. Причем выезд находится на спуске, где и машины едут быстро, и вообще плотный трафик. То есть машины, которые будут ехать сюда перед мероприятиями и уезжать после, будут блокировать трамвайное движение на спуске, создавать очередь. Это полная ерунда, делать так категорически нельзя.
Второй выезд, который волнует Владимира Злоказова, ведет на улицу Патриса Лумумбы, в сущности на Московскую. Здесь опять же есть спуск и нет светофоров, машины при этом движутся быстро. По словам урбаниста, выездов с парковок на магистральные улицы быть не должно. Он предлагает вывеси транспорт на переулок Рижский.