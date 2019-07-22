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Метро Екатеринбурга зайдет в «Пассаж» после «Гринвича»

12:58, 22 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Игорь Заводовский сообщил о планах на покорение новых станций.
Общество «Малышева, 73» планирует построить прямой переход со станции метро «Площадь 1905 года в торговый центр «Пассаж». О планах рассказал гендиректор компании Игорь Заводовский. Сегодня, 22 июля, открыли новый выход от станции «Геологическая» в «Гринвич». Тоннель с эскалаторами и люстрами строили пять лет. На проект потратили 815 миллионов рублей, после чего он перешел на баланс метрополитена. ЕТВ побывал на его открытии, читайте все подробности здесь.

Планируется, что прямой переход увеличит как количество пассажиров станции, так и число посетителей магазинов. Его специально выводят в очереди с «глухими зонами», чтобы поток покупателей распределялся равномерно. Следующий переход из метро в торговый центр должен появиться на станции «Ботаническая». Его выведут к новому «золотому автовокзалу». Этот проект сейчас находится на станции согласования.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Гринвич, Пассаж, метро, Свердловская область , Екатеринбург
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