Коммунальщики откачали воду на Шефской под блюхеровским мостом
08:29, 22 Июль 2019
В ночь с субботы на воскресенье автомобили екатеринбуржцев плавали под путепроводом. Теперь на участке безопасно.
Коммунальщики откачали воду на улице Шефская под мостом на Блюхера. Этот участок полностью оказался под водой после грозы, которая прошла в выходные с 20 на 21 июля. Машины плавали, из-за чего их пришлось доставать экскаватором.
На Шефской рабочие убрали воду и прочистили ливневку, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Со вчерашнего вечера автомобили снова могут ездить по этой улице без препятствий.
Синоптики обещают, что текущая неделя окажется дождливой. Грозы продолжатся, но мы надеемся, что потопов не будет. Подробный прогноз погоды на ближайшие пять дней читайте здесь.
В городе без смога. Это возможно
Как жителям Екатеринбурга избавиться от шума и пыли, не покидая мегаполиса.
Новое и интересное
Шаурма живет три года
Городские истории
Есть ли у киосков в Екатеринбурге шанс выжить и что произойдет с ними в недалеком будущем.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
ИЗ ЖИЗНИ «ТОЛСТЯКОВ»
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».