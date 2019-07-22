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Коммунальщики откачали воду на Шефской под блюхеровским мостом

08:29, 22 Июль 2019
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Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
В ночь с субботы на воскресенье автомобили екатеринбуржцев плавали под путепроводом. Теперь на участке безопасно.

Коммунальщики откачали воду на улице Шефская под мостом на Блюхера. Этот участок полностью оказался под водой после грозы, которая прошла в выходные с 20 на 21 июля. Машины плавали, из-за чего их пришлось доставать экскаватором.

На Шефской рабочие убрали воду и прочистили ливневку, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Со вчерашнего вечера автомобили снова могут ездить по этой улице без препятствий.

Синоптики обещают, что текущая неделя окажется дождливой. Грозы продолжатся, но мы надеемся, что потопов не будет. Подробный прогноз погоды на ближайшие пять дней читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, потоп, Шефская, мосты, Екатеринбург
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