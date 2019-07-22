Грант Путина превратился в красно-черную арену «Авто» в Солнечном

Арену «Авто», которую построили в Солнечном, наконец открыли. На открытие приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и двукратный Олимпийский чемпион Александр Якушев. На площадке разместили две ледовые арены, 14 раздевалок, тренажерный и игровой залы на 25 человек каждый, бросковый зал с искусственным льдом, столовую на 100 мест, а также восстановительный центр, класс теории и зоны отдыха.

Все сделали для того, чтобы маленькие спортсмены из области приезжали для обучения в академии. Тренеров для них будут приглашать отовсюду, чтобы сформировать лучший преподавательский состав. На льду и в спортивных залах смогут тренироваться 800 юных хоккеистов в возрасте от пяти лет. 108 спортсменов разместятся в общежитии, которое оборудовали на третьем этаже арены «Авто».