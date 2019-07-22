Грант Путина превратился в красно-черную арену «Авто» в Солнечном
Арену «Авто», которую построили в Солнечном, наконец открыли. На открытие приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и двукратный Олимпийский чемпион Александр Якушев. На площадке разместили две ледовые арены, 14 раздевалок, тренажерный и игровой залы на 25 человек каждый, бросковый зал с искусственным льдом, столовую на 100 мест, а также восстановительный центр, класс теории и зоны отдыха.
Все сделали для того, чтобы маленькие спортсмены из области приезжали для обучения в академии. Тренеров для них будут приглашать отовсюду, чтобы сформировать лучший преподавательский состав. На льду и в спортивных залах смогут тренироваться 800 юных хоккеистов в возрасте от пяти лет. 108 спортсменов разместятся в общежитии, которое оборудовали на третьем этаже арены «Авто».
Напомним, строительство академии стало возможным после победы екатеринбургской команды «Авто» над «Филиграном» на Всероссийском фестивале по хоккею. Команда получила 100 миллионов рублей от президента России Владимира Путина. Деньги решили направить на строительство одноименного ледового катка в уральской столице.