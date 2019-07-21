В Екатеринбурге 35 светофоров вышли из строя после грозы

В Екатеринбурге продолжают устранять последствия многочасового ливня, который обрушился на город ночью. В пресс-службе мэрии сообщили, что потоп вывел из строя 35 светофоров. К 14:00 17 из них вернули к жизни. На остальных участках движение регулируют сотрудники ДПС. Также начали откачивать воду на Шефской. Ливневки не справились с месячной нормой осадков и уровень воды поднялся до 30 сантиметров. Сейчас ливневки города пытаются прочистить.

По прогнозу синоптиков, дождь в Екатеринбурге продолжится до 19:00. В регионе действует штормовое предупреждение. Местами возможны грозы, град и сильный ветер. Спасатели просят воздержаться от походов в лес и купания на водоемах. Также будьте осторожнее с деревьями.



