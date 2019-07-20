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«Стенограффия» научит мэрию Екатеринбурга понимать уличное искусство

12:52, 20 Июль 2019
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Работа Покраса Лампаса на «Стенограффии-2013»
Фото: предоставлено организаторами «Стенограффии»
Художники создадут правила, которые придется соблюдать службам благоустройства.

Утром 19 июля дорожные службы Орджоникидзевского района испортили «Супрематический крест». Работа Покараса Лампаса на главной площади Уралмаша оказалась частично залита гудроном. Как объяснил позднее глава района Роман Кравченко, случившееся было «случайностью»: ремонт пешеходного перехода на площади Первой пятилетки был запланирован на летний период 2019 года. Тогда рисунка в планах еще не было.

Самый масштабный проект «Стенограффии» был испорчен из-за несогласованности в действиях муниципальных чиновников, одни из которых согласовывают и утверждают появление уличных арт-объектов, а другие их уничтожают. Создатели фестиваля уличного искусства после случившегося решили, что необходимо регламентировать процесс создания и существования арт-объектов.

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Евгений Фатеев
креатор
Очень жаль, что все это случилось. Случилось из-за рассогласованности. Муниципальные предприятия существуют согласно своим ритмам. Вчера на встрече с ними прозвучало признание «мы с вами живем в разных реальностях». Пора нашим реальностям сходиться. Надеемся, этому поможет онлайновый каталог объектов уличного искусства в Екатеринбурге.
Евгений Фатеев

Как рассказал ЕТВ Евгений Фатеев, руководитель агентства StreetАrt, чтобы подобное не повторялось, необходимо разработать стандарты для служб благоустройства. Будет ли это методичка, в которой будут изложены различия между хорошим и плохим стрит-артом, правила обращения с согласованными работами, технологии их сохранения и перечень документов, подтверждающих законность объектов уличного искусства, станет известно уже осенью.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Город, Закрас Лампаса, Стенограффия, уличное искусство, Екатеринбург, мэрия , благоустройство, Евгений Фатеев, Покрас Лампас
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