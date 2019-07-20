«Стенограффия» научит мэрию Екатеринбурга понимать уличное искусство

Утром 19 июля дорожные службы Орджоникидзевского района испортили «Супрематический крест». Работа Покараса Лампаса на главной площади Уралмаша оказалась частично залита гудроном. Как объяснил позднее глава района Роман Кравченко, случившееся было «случайностью»: ремонт пешеходного перехода на площади Первой пятилетки был запланирован на летний период 2019 года. Тогда рисунка в планах еще не было.





Самый масштабный проект «Стенограффии» был испорчен из-за несогласованности в действиях муниципальных чиновников, одни из которых согласовывают и утверждают появление уличных арт-объектов, а другие их уничтожают. Создатели фестиваля уличного искусства после случившегося решили, что необходимо регламентировать процесс создания и существования арт-объектов.