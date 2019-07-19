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Жара в Екатеринбурге спадет к воскресенью

08:20, 19 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Сначала в городе стихнет ветер.
Жара, к которой в Екатеринбурге уже привыкли, станет сильнее в пятницу и субботу. По значениям на термоментре ничего существенно не изменится: +27…+29 днем, к вечеру будет становиться чуть прохладнее — до +25 градусов. Но ветер, который спасал город от жары будет становиться все тише. Сегодня, 19 июля, он будет дуть со скоростью 2,7 метра в секунду в юго-восточном направлении.

В субботу, 20 июля, ожидается солнечный день, а ветер резко изменит свое направление на западное — порывы будут достигать трех метров в секунду. По сравнению с предыдущими днями, когда синоптики отмечали скорость ветра до семи метров в секунду, это будет похоже на штиль.

В воскресенье, 21 июля, станет чуть прохладнее — днем воздух прогреется до +25 градусов, с утра ожидается небольшой дождь. Ветер чуть усилится, до 3,6 метра в секунду. А уже на следующей неделе ожидается похолодание.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, жара, Екатеринбург, погода
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