Жара в Екатеринбурге спадет к воскресенью

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Но ветер , который спасал город от жары будет становиться все тише. Сегодня , 19 июля , он будет дуть со скоростью 2,7 метра в секунду в юго-восточном направлении.





В субботу , 20 июля , ожидается солнечный день , а ветер резко изменит свое направление на западное — порывы будут достигать трех метров в секунду. По сравнению с предыдущими днями , когда синоптики отмечали скорость ветра до семи метров в секунду , это будет похоже на штиль.





В воскресенье , 21 июля , станет чуть прохладнее — днем воздух прогреется до +25 градусов , с утра ожидается небольшой дождь. Ветер чуть усилится , до 3,6 метра в секунду. А уже на следующей неделе ожидается похолодание.

Жарак которой в Екатеринбурге уже привыклистанет сильнее в пятницу и субботу. По значениям на термоментре ничего существенно не изменится: +27…+29 днемк вечеру будет становиться чуть прохладнее — до +25 градусов.