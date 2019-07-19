В Екатеринбурге до конца июля закроют движение на Горького

Напомним, 20 июля начнется ремонт плотины на реке Шиловка в поселке Горный Щит. Работы продлятся три месяца. Еще в Екатеринбурге продолжается ремонт на Малышевском мосту и на развязке у «Калины» на Комсомольской. Также до 25 июля закрыли движение транспорта по улице Шевченко. Параллельно будет закрыт участок на дублере Шевченко от Восточной до дома № 27. Здесь работы продлятся до 4 августа.