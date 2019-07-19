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В Екатеринбурге до конца июля закроют движение на Горького

18:13, 19 Июль 2019
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Фото: екатеринбург.рф
Автомобилисты не смогут ездить еще в переулке Центральный рынок.

Переулок Центральный рынок и улицу Горького от Энгельса до Карла Маркса закроют с 22 по 29 и 30 июля. На участках будут делать инженерные сети, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Планируйте свой путь заранее и смотрите нашу карту, чтобы не попасть в тупик:

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Напомним, 20 июля начнется ремонт плотины на реке Шиловка в поселке Горный Щит. Работы продлятся три месяца. Еще в Екатеринбурге продолжается ремонт на Малышевском мосту и на развязке у «Калины» на Комсомольской. Также до 25 июля закрыли движение транспорта по улице Шевченко. Параллельно будет закрыт участок на дублере Шевченко от Восточной до дома № 27. Здесь работы продлятся до 4 августа.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , перекрытие движения, перекрытие улиц, дороги, ремонт дорог
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