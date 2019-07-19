В Екатеринбурге до конца июля закроют движение на Горького
18:13, 19 Июль 2019
Автомобилисты не смогут ездить еще в переулке Центральный рынок.
Переулок Центральный рынок и улицу Горького от Энгельса до Карла Маркса закроют с 22 по 29 и 30 июля. На участках будут делать инженерные сети, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Планируйте свой путь заранее и смотрите нашу карту, чтобы не попасть в тупик:
Похитители велосипедок
ЕТВ ищет модные тренды на улицах Екатеринбурга.
Напомним, 20 июля начнется ремонт плотины на реке Шиловка в поселке Горный Щит. Работы продлятся три месяца. Еще в Екатеринбурге продолжается ремонт на Малышевском мосту и на развязке у «Калины» на Комсомольской. Также до 25 июля закрыли движение транспорта по улице Шевченко. Параллельно будет закрыт участок на дублере Шевченко от Восточной до дома № 27. Здесь работы продлятся до 4 августа.
Покрас Лампас приедет в Екатеринбург восстанавливать манифест Малевича
Коммунальщики пытались закатать работу в асфальт.
Новое и интересное
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
ИЗ ЖИЗНИ «ТОЛСТЯКОВ»
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Город
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.