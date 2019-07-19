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Уличный художник сделал надпись «Протест» у Драмтеатра

09:48, 19 Июль 2019
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Фото: Facebook фестиваля «Карт-бланш»
Работа отсылает екатеринбуржцев к майским событиям в сквере.

Художник Александр Гущин сделал надпись «Протест» у Драмтеатра. Работа расположилась поверх рисунков неизвестных графферов на лестнице у Исети. Александр Гущин создал ее в рамках нелегального фестиваля «Карт-бланш». Сам он назвал рисунок «Иллюзия протеста», указано в группе «Карт-бланша» в Facebook.

Скорее всего, надпись отсылает екатеринбуржцев к майским событиям в сквере у Театра драмы, когда жители выступали против строительства храма святой Екатерины в сквере.

Четыре дня назад другой арт-объект украсил еще одно место, которое предлагают для строительства собора. Надпись «Смерть» и белые тапочки появились на пустыре на Фурманова — Белинского. Подробнее о скверных протестах вы можете прочитать в нашей истории ниже.

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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Скверная история, уличное искусство, Карт Бланш, сквер у Драмтеатра, скверная история, Свердловская область , Екатеринбург
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