Уличный художник сделал надпись «Протест» у Драмтеатра

Художник Александр Гущин сделал надпись «Протест» у Драмтеатра. Работа расположилась поверх рисунков неизвестных графферов на лестнице у Исети. Александр Гущин создал ее в рамках нелегального фестиваля «Карт-бланш». Сам он назвал рисунок «Иллюзия протеста», указано в группе «Карт-бланша» в Facebook.

Скорее всего, надпись отсылает екатеринбуржцев к майским событиям в сквере у Театра драмы, когда жители выступали против строительства храма святой Екатерины в сквере.

Четыре дня назад другой арт-объект украсил еще одно место, которое предлагают для строительства собора. Надпись «Смерть» и белые тапочки появились на пустыре на Фурманова — Белинского. Подробнее о скверных протестах вы можете прочитать в нашей истории ниже.