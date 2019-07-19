Уличный художник сделал надпись «Протест» у Драмтеатра
09:48, 19 Июль 2019
Работа отсылает екатеринбуржцев к майским событиям в сквере.
Художник Александр Гущин сделал надпись «Протест» у Драмтеатра. Работа расположилась поверх рисунков неизвестных графферов на лестнице у Исети. Александр Гущин создал ее в рамках нелегального фестиваля «Карт-бланш». Сам он назвал рисунок «Иллюзия протеста», указано в группе «Карт-бланша» в Facebook.
Скорее всего, надпись отсылает екатеринбуржцев к майским событиям в сквере у Театра драмы, когда жители выступали против строительства храма святой Екатерины в сквере.
Четыре дня назад другой арт-объект украсил еще одно место, которое предлагают для строительства собора. Надпись «Смерть» и белые тапочки появились на пустыре на Фурманова — Белинского. Подробнее о скверных протестах вы можете прочитать в нашей истории ниже.
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