«Поедете как в Европе»: по Екатеринбургу ездит минский электробус
11:47, 19 Июль 2019
Как выглядит транспорт будущего, который тестирует Октябрьское троллейбусное депо.
По Екатеринбургу почти неделю ездит желтый белорусский электробус. Сначала его представили на «Иннопроме», а позже посольство страны предложило Евгению Куйвашеву протестировать машину. Сегодня, 19 июля, в Октябрьском троллейбусном депо показали электробус поближе.
Стоимость белорусского красавца, который ездит на автономном ходу и нуждается в подзарядке на конечной станции, начинается от 23 миллионов рублей за комплектацию с кондиционером, но без отопления. Такой электробус может проехать 37 километров — сегодня его испытали на полном троллейбусном маршруте № 1 от Химмаша до ЖД вокзала.
Стоимость белорусского красавца, который ездит на автономном ходу и нуждается в подзарядке на конечной станции, начинается от 23 миллионов рублей за комплектацию с кондиционером, но без отопления. Такой электробус может проехать 37 километров — сегодня его испытали на полном троллейбусном маршруте № 1 от Химмаша до ЖД вокзала.
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Сейчас электробус уже возит пассажиров. «Они пока боятся, не заходят», — смеясь, рассказывает директор Октябрьского депо Александр Хабаров. Проезд в нем стоит столько же, как и в остальном наземном транспорте — 28 рублей.
Внутри электробус мало чем отличается от обычного современного автобуса. Зато ездить на нем приятнее, по крайней мере, так считают водители. «Будете ехать в нем, как в Европе: у него плавный ход, никто не упадет. Полностью современная электроника, база „Мерседеса“, все комплектующие также европейские. С нашими, конечно, не сравнить», — рассказали ЕТВ сотрудники депо.
Если покупать такие электробусы, то кроме них придется еще обустраивать инфраструктуру — покупать зарядку для каждой конечно станции. Генератор, от которого сейчас заряжают электробус в Октябрьском депо, стоит 1,8 миллиона рублей. Но и времени для полной зарядки понадобится много — полтора часа. Устройства, от которых электробус зарядится за 6-8 минут, стоит около 20 миллионов рублей.
Внутри электробус мало чем отличается от обычного современного автобуса. Зато ездить на нем приятнее, по крайней мере, так считают водители. «Будете ехать в нем, как в Европе: у него плавный ход, никто не упадет. Полностью современная электроника, база „Мерседеса“, все комплектующие также европейские. С нашими, конечно, не сравнить», — рассказали ЕТВ сотрудники депо.
Если покупать такие электробусы, то кроме них придется еще обустраивать инфраструктуру — покупать зарядку для каждой конечно станции. Генератор, от которого сейчас заряжают электробус в Октябрьском депо, стоит 1,8 миллиона рублей. Но и времени для полной зарядки понадобится много — полтора часа. Устройства, от которых электробус зарядится за 6-8 минут, стоит около 20 миллионов рублей.
Есть и другие типы электробусов — как тот, который уже тестировали в Екатеринбурге почти два года назад. Он мог заряжаться от контактной сети троллейбусов, просто подняв встроенные «усы». Да и стоимость его ниже — 18 миллионов рублей. Также есть машины производства Башкортостана, они стоят 14 миллионов рублей.
Планов по покупке электробусов пока нет, хотя мэрия и декларирует приоритет электрического транспорта в городе.
Планов по покупке электробусов пока нет, хотя мэрия и декларирует приоритет электрического транспорта в городе.
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