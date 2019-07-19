«Поедете как в Европе»: по Екатеринбургу ездит минский электробус

По Екатеринбургу почти неделю ездит желтый белорусский электробус. Сначала его представили на « Иннопроме», а позже посольство страны предложило Евгению Куйвашеву протестировать машину. Сегодня , 19 июля , в Октябрьском троллейбусном депо показали электробус поближе. Стоимость белорусского красавца , который ездит на автономном ходу и нуждается в подзарядке на конечной станции , начинается от 23 миллионов рублей за комплектацию с кондиционером , но без отопления. Такой электробус может проехать 37 километров — сегодня его испытали на полном троллейбусном маршруте № 1 от Химмаша до ЖД вокзала.