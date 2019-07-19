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На Городском пруду в Екатеринбурге появилось маслянистое пятно

13:22, 19 Июль 2019
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Фото: pixabay
Специалисты предполагают, что разводы оказались на воде из-за ремонта Макаровского моста.

Маслянистое пятно появилось в акватории Городского пруда в Екатеринбурге. Сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора проведут проверку сегодня, 19 июля. Специалисты возьмут пробы воды и выяснят, превышена ли концентрация вредных веществ, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. По итогам проверки ведомство примет решение.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга ЕТВ рассказали, что пятно на пруду могло появиться из-за ремонта Макаровского моста. Комитет по экологии уже общается с подрядчиком, чтобы убедиться в своем предположении или опровергнуть его. Они узнают, не было ли на мосту утечки масла или других материалов.

Напомним, что Макаровский мост открыли для автомобилистов 1 июля. Теперь они могут ездить по двум полосам в сторону вокзала и по одной в направлении Бориса Ельцина. Также до 14 июля из-за реконструкции моста закрывали улицу Гражданскую.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Городской пруд, Администрация Екатеринбурга, прокуратура Свердловской области, пятно, масло, Екатеринбург
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