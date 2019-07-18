Знак «Остановка запрещена» сделают еще на четырех улицах Екатеринбурга

Установку знаков объясняют тем, что это необходимо для безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности. В июне были еще запреты для водителей, связанные с парковкой. Речь шла о Донбасской, Бакинских Комиссаров и троллейбусном кольце на конечной остановке «Академгородок».

Напомним также, что с 3 октября 2018 года мэрии разрешили штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку. Мы тестировали платное парковочное пространство, и это оказалось непросто.