Знак «Остановка запрещена» сделают еще на четырех улицах Екатеринбурга
Знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор» появятся еще на четырех улицах Екатеринбурга. В августе 2019 года автомобилисты не смогут без последствий оставить машину на Маршала Жукова перед Челюскинцев (100 метров до перекрестка со стороны Антона Валика), 8 Марта перед Малышева (100 метров со стороны проспекта Ленина), Мамина-Сибиряка перед Малышева (те же 100 метров со стороны Ленина) и в Парковом переулке от Советской до Гражданской войны, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Чтобы вы не запутались, ЕТВ нарисовал карту:
Установку знаков объясняют тем, что это необходимо для безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности. В июне были еще запреты для водителей, связанные с парковкой. Речь шла о Донбасской, Бакинских Комиссаров и троллейбусном кольце на конечной остановке «Академгородок».
Напомним также, что с 3 октября 2018 года мэрии разрешили штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку. Мы тестировали платное парковочное пространство, и это оказалось непросто.