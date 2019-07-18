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В Екатеринбурге создали питомник для креативных тусовщиков

15:45, 18 Июль 2019
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Фото: dom-makletskogo.ru
Дом Маклецкого бесплатно пустил на третий этаж резидентов, желающих менять к лучшему мир вокруг себя.
Официально площадка, где гражданские активисты будут творить, общаться, читать и слушать лекции, а также представлять свои проекты, называется пространством креативных индустрий. В реальности это несколько комнат, которые будут бесплатно сдавать творческим людям под их художественные, информационные и социальные проекты, способные изменить к лучшему городскую среду.

В пространстве креативных индустрий Дома Маклецкого обосновались мастерская художника и фотографа Сергея Потеряева, студия «Музыкалка», команда уличных художников «Любовь. Стрит-арт во благо», редакция музыкального журнала Husky Tunes, агентство интересных людей My Generation и зона уральского дизайна «Маркет».
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Создатель агентство интересных людей My Generation Юля Шаркина.

Фото: ЕТВ

«Мы, например, можем выступать как продюсерский центр. Любой, у кого есть творческая идея, может прийти к нам. И мы вместе создадим городской проект, подберем автору команду. У нас есть связи с фотографами, режиссерами, перформерами», — пояснила свою идею создатель My Generation Юля Шаркина.

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Никита и Оля, художники объединения «Любовь. Стрит-арт во благо»

Фото: ЕТВ

Если в агентстве интересных людей обещает стать мозговым центром для разнообразного городского акционизма, то райтеры из «Любовь. Стрит-арт во благо» предлагают читать лекции по уличному искусству и обсуждать идеи социальных граффити. А попав в зону уральского дизайна «Маркет», можно увидеть, примерить, а то и купить одежду. Пока только футболки.

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«Это не обычные футболки. Они украшены детскими рисунками. Деньги от продажи поступят на благотворительность, на помощь детям с редкими заболеваниями», — рассказала куратор пространства «Маркет» Александра Мельникова.

Важно понимать, что площадки на третьем этаже Дома Маклецкого будут предоставлять резидентам, конечно, безвозмездно, но не навсегда. То есть это не заповедник для творческих горожан, которые хотят креативить, а питомник.

«Когда к нам приходят креативные граждане со своими идеями, мы их предупреждаем: Ок, вы интересные ребята, вот вам тестовый срок в три месяца. А там посмотрим“. По правилам наши резиденты могут квартировать у нас от полугода до двух лет в зависимости от того, как скоро их проекты начнут приносить результат. Для нас важно не просто дать место креативным людям, которое они будут считать своим навсегда, а предоставить стартовую площадку, научить делать проекты, которые станут интересны и востребованы. А потом уже выпустить набравшихся опыта резидентов в большой мир. В город. И принять в свое пространство новых активистов», — пояснила куратор событийной программы Марина Мирицкевич.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, Свердловская область , Екатеринбург, дом Маклецкого, город
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