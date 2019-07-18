В Екатеринбурге создали питомник для креативных тусовщиков

«Это не обычные футболки. Они украшены детскими рисунками. Деньги от продажи поступят на благотворительность, на помощь детям с редкими заболеваниями», — рассказала куратор пространства «Маркет» Александра Мельникова.

Важно понимать, что площадки на третьем этаже Дома Маклецкого будут предоставлять резидентам, конечно, безвозмездно, но не навсегда. То есть это не заповедник для творческих горожан, которые хотят креативить, а питомник.

«Когда к нам приходят креативные граждане со своими идеями, мы их предупреждаем: „Ок, вы интересные ребята, вот вам тестовый срок в три месяца. А там посмотрим“. По правилам наши резиденты могут квартировать у нас от полугода до двух лет в зависимости от того, как скоро их проекты начнут приносить результат. Для нас важно не просто дать место креативным людям, которое они будут считать своим навсегда, а предоставить стартовую площадку, научить делать проекты, которые станут интересны и востребованы. А потом уже выпустить набравшихся опыта резидентов в большой мир. В город. И принять в свое пространство новых активистов», — пояснила куратор событийной программы Марина Мирицкевич.