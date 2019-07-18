Трамвайную ветку в Академический начнут строить в 2020 году

Администрация Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений трамвайной ветки в Академический и Солнечный. Мэрия решила, что строительство трамвайных веток начнут в 2020 году. Линия в Академический свяжет отдаленный район с центром города. Первая очередь включает строительство кольца с остановкой у Преображенского парка, трамвайную линию по Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и до Волгоградской. Протяженность составит четыре километра. Далее ветка пройдет до улицы Татищева и увеличится до 6,7 километра, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Трамвайные пути в Солнечный будут вести до нового Аутлет-центра. Ее построят на улицах 2-я Новосибирская и Лучистая, а конечная станция расположится в районе перекрестка Лучистая — Чемпионов. На линии сделают четыре остановки. Протяженность составит 1,8 километра.