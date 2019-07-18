Трамвайную ветку в Академический начнут строить в 2020 году
Администрация Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений трамвайной ветки в Академический и Солнечный. Мэрия решила, что строительство трамвайных веток начнут в 2020 году. Линия в Академический свяжет отдаленный район с центром города. Первая очередь включает строительство кольца с остановкой у Преображенского парка, трамвайную линию по Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и до Волгоградской. Протяженность составит четыре километра. Далее ветка пройдет до улицы Татищева и увеличится до 6,7 километра, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Трамвайные пути в Солнечный будут вести до нового Аутлет-центра. Ее построят на улицах 2-я Новосибирская и Лучистая, а конечная станция расположится в районе перекрестка Лучистая — Чемпионов. На линии сделают четыре остановки. Протяженность составит 1,8 километра.
Выслушав горожан, администрация внесла два изменения в проект. В частности, жители попросили установить светофоры на примыкании восточного дублера Серафимы Дерябиной к Волгоградской, а также изменение транспортного узла в районе разворота трамвайного кольца на пересечении Лучистой и Чемпионов.
Ранее проект трамвайной линии в Академический раскритиковал общественник Владимир Злоказов. Ему не понравилось участие иностранных инвесторов в проекте. Он назвал идею бредом и объяснил, что инвестиционным трамвай не получится, поскольку это «не новая линия, которую можно выделить в некий отдельный транспортный продукт».
Общественник предложил другие варианты: построить трамвай и отменить все автобусы из района, кроме подвозящих на трамвай, или сделать трамвай из Академического только до трамвайного кольца на Волгоградской и таким образом оправдать название «академический экспресс».