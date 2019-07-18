Трамвай в Новокольцовский район может заменить электричка

Трамвай в Новокольцовский может заменить электричка. Администрация Екатеринбурга думает над продлением ветки городской электрички, чтобы та связала аэропорт «Кольцово», железнодорожный вокзал и объекты Универсиады-2023. Сейчас чиновники взвешивают все «за» и «против», поскольку у каждого из вариантов есть свои сложности, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Представители Свердловской железной дороги покажут расчеты по электричке через неделю на очередном совещании администрации. После этого решат, какой из двух видов транспорта окажется наиболее оптимальным для того, чтобы добираться в Новокольцовский район.

Напомним, ранее площадку для Универсиады-2023 предлагали разбить на ВИЗе-Правобережном, который зарезервировали еще под ЭКСПО-2025. Позже сенатор Аркадий Чернецкий рассказывал ЕТВ, что от этой территории могут отказаться из-за отсутствия коммуникаций. К проекту привлекли группу «Синара», которая построила конгресс-холл и два раза реконструировала Центральный стадион. Во время визита президента Владимира Путина в Екатеринбург компания показала главе государства, какой она видит площадку для студенческих игр в другом районе — Новокольцовском. Путину идея понравилась.