Художники «Карт-бланша» нарисовали ухо на Мичурина
Очередную работу в рамках нелегального фестиваля «Карт-бланш» нарисовали в Екатеринбурге. Большое ухо появилось на двери дома на Мичурина, 206. На этом ухе желтой краской написали «Андрей и конь» и число 1984. Работу выполнили два художника — Стас Багс и Миша Маркер. Последний из них уже делал граффити на пересечении Библиотечная и Мира. На бетонных блоках он вывел фразу «Мы все равны. Нулю».
Пару дней назад на Куйбышева, 60 поселился огромный дракон. Его для незаконного фестиваля сделал Овсян. Он изобразил существо, как часть города, с многоэтажками на теле. А до этого, 15 июля, на пустыре Фурманова — Белинского выстроили надпись «смерть» с белыми тапочками.
Сколько просуществуют работы «Карт-бланша», неизвестно, ведь они не согласованы. Организаторы фестиваля даже не сообщают официальные даты мероприятия, чтобы не привлекать внимание полиции.