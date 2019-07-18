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Художники «Карт-бланша» нарисовали ухо на Мичурина

15:57, 18 Июль 2019
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Стас Багс и Миша Маркер сделали граффити в серо-черных тонах с надписью «Андрей и конь».

Очередную работу в рамках нелегального фестиваля «Карт-бланш» нарисовали в Екатеринбурге. Большое ухо появилось на двери дома на Мичурина, 206. На этом ухе желтой краской написали «Андрей и конь» и число 1984. Работу выполнили два художника — Стас Багс и Миша Маркер. Последний из них уже делал граффити на пересечении Библиотечная и Мира. На бетонных блоках он вывел фразу «Мы все равны. Нулю».

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Пару дней назад на Куйбышева, 60 поселился огромный дракон. Его для незаконного фестиваля сделал Овсян. Он изобразил существо, как часть города, с многоэтажками на теле. А до этого, 15 июля, на пустыре Фурманова — Белинского выстроили надпись «смерть» с белыми тапочками.

Сколько просуществуют работы «Карт-бланша», неизвестно, ведь они не согласованы. Организаторы фестиваля даже не сообщают официальные даты мероприятия, чтобы не привлекать внимание полиции.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, художники, граффити, фестиваль, Карт Бланш, Свердловская область , Екатеринбург
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