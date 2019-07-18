Художники «Карт-бланша» нарисовали ухо на Мичурина

Пару дней назад на Куйбышева, 60 поселился огромный дракон. Его для незаконного фестиваля сделал Овсян. Он изобразил существо, как часть города, с многоэтажками на теле. А до этого, 15 июля, на пустыре Фурманова — Белинского выстроили надпись «смерть» с белыми тапочками.

Сколько просуществуют работы «Карт-бланша», неизвестно, ведь они не согласованы. Организаторы фестиваля даже не сообщают официальные даты мероприятия, чтобы не привлекать внимание полиции.