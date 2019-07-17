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В школах Екатеринбурга остались места для 2200 первоклассников

18:51, 17 Июль 2019
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Фото: pixabay.com
Учебные заведения в микрорайонах Академический, Широкая Речка, Краснолесье и Солнечный переполнены.

В непростой ситуации по-прежнему находятся родители и первоклассники в Академическом. Как сообщила начальник управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, школы № 16 и 19 завершили прием. Свободные места остались в школе № 23 — самой большой в Свердловской области: два здания площадью 24 тысячи квадратных метров, 20 классов.

«Не самой благоприятной» назвала Сибирцева обстановку в школе № 181 в Краснолесье: «Классы будут большие, детей будет много, но мы уже сделали все, чтобы школа работала в нормальном режиме». В 2020 году городские власти обещают сделать пристройку к школе, что позволит создать 600 мест дополнительно.

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Вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов отметил, что из 164 школ 115 уже прошли приемку перед началом учебного года. Всего 1 сентября за парты сядут более 21 тысячи первоклассников. На 17 августа в учебных заведениях города свободны 2 233 места в 66 школах.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Город, школы, Екатеринбург, первый класс, Екатерина Сибирцева
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